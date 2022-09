Il Double Asteroid Redirection Test (DART) è programmato per avere un impatto sull’asteroide Dimorphos lunedì 26 settembre, quando l’oggetto spaziale si avvicinerà alla Terra. A differenza della maggior parte dei film sugli asteroidi, il veicolo spaziale delle dimensioni di un distributore automatico, lanciato nel novembre 2021, navigherà autonomamente verso l’impatto sull’asteroide.

Per misurare l’impatto della navicella spaziale, costata da 330 milioni di dollari. L’asteroide Dimorphos che orbita attorno ad un asteroide più grande, il Didymos. Gli scienziati della Johns Hopkins University analizzeranno, dapprima quanto tempo impiega l’asteroide Dimorphos a orbitare attorno all’asteroide maggiore, prima e dopo l’impatto.

Se la collisione avrà successo, l’asteroide Dimorphos completerà la sua orbita in un periodo di tempo più breve. Il Lowell Discovery Telescope di Flagstaff, in Arizona, ha tenuto sotto stretta osservazione il percorso orbitale di Dimorphos proprio per questo motivo.

Questo esperimento richiede una conoscenza notevole del sistema di asteroidi prima di programmare una deviazione, così ha detto dalla NASA l’astronomo dell’Osservatorio Lowell Nick Moskovitz. Non vogliamo, all’ultimo minuto, dire “oh, ecco qualcosa a cui non avevamo pensato che ha fatto fallire la missione”, perché questo test fa parte del programma di salvare il Pianeta da un cataclisma, in caso di impatto.

Il gruppo di scienziati deve essere sicuro che l’orbita sia stata alterata dall’impatto e non da altri fattori come il riscaldamento del Sole su un lato dell’asteroide, che potrebbe modificare la traiettoria, oppure altro.

La NASA spera che DART favorirà una valutazione sull’efficacia di impattare veicoli spaziali contro asteroidi potenzialmente pericolosi e consentire come applicare tale metodologia, per utilizzarla a futuri scenari di difesa planetaria.

Se il test ha esito positivo, in caso in cui un asteroide si dirigerà verso la Terra, potrà essere deviato.