Il Vortice Polare è una vasta area di bassa pressione con aria fredda che circonda entrambi i poli della Terra. È sempre presente vicino al Polo Nord e Sud, ma si indebolisce in estate e si rafforza in inverno.

Il termine “vortice” si riferisce al flusso d’aria in senso antiorario che aiuta a mantenere l’aria più fredda vicino ai Poli. Molte volte durante l’inverno nell’emisfero settentrionale, il Vortice Polare si espande inviando aria fredda verso sud con la Corrente a Getto.

Ciò si verifica abbastanza regolarmente durante l’inverno ed è spesso associato a grandi focolai di aria artica negli Stati Uniti, Europa e Asia. Ma ci sono gli anni in cui la circolazione del Vortice Polare nei Poli è molto intensa, di conseguenza si attenuano le ondate di freddo verso le latitudini medie.

Ci sono molte cose che il Vortice Polare non è. Il Vortice Polare non sono è novità, e non è niente di inquietante. Il termine ” Vortice Polare” è stato reso popolare solo di recente, soprattutto dai mass media americani.

Una particolare attenzione viene data da sua attenuazione di forza d’inverno. Il Vortice Polare non è presente sulla superficie terrestre. I meteorologi esaminano il Vortice Polare osservando le condizioni a diverse migliaia di metri di altezza dal suolo. Al Vortice Polare non corrisponde un vortice al suolo.

Quando sentiamo di aria estremamente fredda in arrivo dalle regioni artiche sulla superficie terrestre, ovvero dove viviamo noi, molte volte questo fenomeno è associato al Vortice Polare.

Questo fenomeno è studiato particolarmente in Canada e negli Stati Uniti per la loro conformità geografica. Ma anche ampie aree dell’Europa e dell’Asia subiscono ondate di freddo collegate al Vortice Polare.

Di per sé, l’unico pericolo per le persone è l’entità di quanto le temperature diventeranno fredde quando il Vortice Polare si espande inviando l’aria artica verso sud verso aree molto più miti delle regioni polari.

Non c’è motivo di allarmarsi quando si sente parlare del Vortice Polare, ma ci dovremmo preparare a subire temperature più fredde.

In Italia il Vortice Polare determina condizioni meteo avverse e freddo anche intenso, mentre il grande gelo è soprattutto quello che viene dalla Russia, il vento di Buran, ma questo è un altro fenomeno atmosferico.