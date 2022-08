Un’allerta meteo è stata emessa dalla Protezione Civile di livello giallo per ampie aree della pianura piemontese, le Marche, le aree appenniniche interne del Lazio, quelle appenniniche dell’Abruzzo, il Molise, la Puglia e il nord della Basilicata.

Nelle ultime 24 ore si sono verificati numerosi temporali in Italia, alcuni hanno comportato anche violente precipitazioni. In vari casi sono caduti anche oltre 50 mm di pioggia in un’ora, valore che viene classificato in meteorologia come nubifragio.

In alcune località è caduta anche la grandine. Da segnalare forti raffiche di vento associate ai maggiori temporali.

Nella giornata odierna l’instabilità atmosferica tenderà a diminuire rispetto a domenica, tuttavia temporali si potrebbero verificare un po’ ovunque, con distribuzione assolutamente irregolare. La Protezione Civile con attenta analisi prospetta maggiori fenomeni nelle regioni che abbiamo elencato sopra, dove indica un avviso giallo per la possibilità di temporali.

Vi sono alcune aree in Italia che in questo periodo stanno ricevendo temporali di forte intensità, e tra queste, alcune sono tra quelle indicate nell’avviso meteorologico. In primis la Puglia, seguono Abruzzo e Marche.

Ci aspettiamo altri aggiornamenti da parte della Protezione Civile in quanto anche nella giornata di domani, 30 agosto, si potranno verificare dei temporali localmente anche di forte intensità. In effetti per varie giornate di questa settimana i temporali faranno capolino in Italia, sempre distribuiti a macchia di leopardo. In taluni casi potrebbero assumere anche forte intensità, come abbiamo evidenziato dai nostri vari bollettini meteo.

Rammentiamo che l’avviso meteo di allerta è stato emesso per le suddette regioni dalla Protezione Civile nazionale. Alleghiamo anche cartina diffusa dalla Protezione Civile.

