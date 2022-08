La scena è stata ripresa da una telecamera di sicurezza in Florida, e si nota come alcuni bagnanti restino sulla battigia con lo smartphone per registrare la tromba marina. Ma questa raggiunge la costa, li travolge, e mentre scappano vengono investiti da ogni cosa che possa essere sollevata dalla furia del vento.

Ebbene, se vi trovate al mare e vedete una tromba marina che si avvicina alla costa, andate via senza indugio, la vita vale molto più di uno scatto o video.