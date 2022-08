La progressione del riscaldamento globale è davvero impressionante, in particolare per quanto stiamo vedendo negli ultimi decenni. Il video è alquanto esplicito e mostra con chiarezza in rapida sequenza le anomalie mensili della temperatura globale tra gli anni 1880 e 2021.

I dati sono quelli elaborati e raccolti dalla NASA, attraverso la GISS Surface Temperature Analysis. Lo stesso grafico era stato prodotto già negli scorsi anni, ma una versione aggiornata è stata pubblicata di recente, rimbalzando sui social negli ultimi tempi che stiamo vivendo quest’estate così calda.

Ogni cerchio rappresenta un anno. In bianco e blu troviamo tracciati gli anni più freschi, in giallo e rosso quelli più caldi. L’innalzamento delle temperature globali dal 1880 al 2021 appare eloquente, ma è evidentissima l’accelerazione degli ultimi decenni.