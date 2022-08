Il ponte ferroviario sul fiume Chakki è crollato a causa della pioggia incessante nell’Himachal Pradesh, caduta per diversi giorni. Ci troviamo in India, e alcune zone ricevono circa 12 metri di pioggia all’anno, per altro concentrati nella stagione del Monsone estivo. I dissesti idrogeologici, le inondazioni sono molto comuni in India, mentre ogni anno viene atteso il Monsone come apportatore di vita. Se non vi fosse il Monsone estivo si raggiungerebbero temperature insopportabili per oltre 1 miliardo di persone, e mancherebbe il cibo.