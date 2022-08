Il video mostra l’attimo in cui un fulmine cade nel giardino della Casa Bianca a Washington DC, dove quattro persone sono rimaste gravemente ferite. La capitale è americana è stata interessata da un violento temporale, con un nubifragio. Di certo la caduta di un fulmine nel giardino della Casa Bianca fa notizia soprattutto perché ci sono vari feriti e due morti.

In questi giorni la costa a nordorientale degli Stati Uniti d’America stata interessata da numerose aree temporalesche, anche la stessa New York è stata presa in pieno da violentissimi temporali con tempeste elettriche.