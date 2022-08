Il video mostra l’attimo in cui un fulmine cade nel giardino della Casa Bianca a Washington DC, dove quattro persone sono rimaste gravemente ferite. La capitale è americana è stata interessata da un violento temporale, con un nubifragio. Di certo la caduta di un fulmine nel giardino della Casa Bianca fa notizia soprattutto perché ci sono vari feriti.

In questi giorni la costa a nordorientale degli Stati Uniti d’America stata interessata da numerose aree temporalesche, anche la stessa New York è stata presa in pieno da violentissimi temporali con tempeste elettriche.