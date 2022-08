Grossa grandinata come palle da baseball ha colpito il Canada. Alcuni chicchi pesavano sino a 800 grammi, con diametro anche di 12-15 cm. Insomma, un bombardamento di ghiaccio dal cielo è quello che si è abbattuto in una cittadina del Canada. Si segnalano danni ad abitazioni, auto e vegetazione. Un autoveicolo, come da video, si è trovato in prossimità della grandinata, e l’auto viene bombardata e danneggiata dai grossi chicchi di grandine.

Secondo i meteorologi, si è trattata di una delle peggiori grandinate documentate nel Canada.

Grandine grossa come palle da baseball!