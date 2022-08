Non solo maltempo da uragano con piogge alluvionali in Arabia Saudita, ma anche tempeste di sabbia come nel video. La località nella regione di Tamra è stata colpita dall’evento meteo. Le tempeste di sabbia in Arabia Saudita non solo insolite, ma per noi che le vediamo da così lontano appaiono probabilmente affascinanti anche se si tratta di fenomeni atmosferici piuttosto pericolosi perché si trova all’esterno. Infatti, la polvere sottilissima dal deserto non va inalata. Ogni anno si verificano decine e decine di tempeste simili. La peculiarità dei deserti arabili ci è quello della sabbia rossiccia, ed ecco che l’atmosfera appare quasi marziana.