Un violento nubifragio si è abbattuto tra Val di Fassa e l’Alto Adige causando l’improvviso straripamento di numerosi torrenti. La situazione è divenuta rapidamente piuttosto delicata tanto che le autorità hanno deciso di evacuare almeno un centinaio di persone tra turisti e residenti. Una delle aree maggiormente interessate è quella del comune di Vigo di Fassa dove si è abbattuta la furia degli elementi.

Le precipitazioni cadute sono distribuite con irregolarità, ma si parla di accumuli che in alcune località hanno anche toccato oltre i 120 mm in un’ora. Questi territori non sono abituati a ricevere precipitazioni così intense in tempi così stretti, da qui l’enorme difficoltà procurato dall’evento meteo di straordinaria intensità, giunto dopo una giornata rovente, che ha fatto seguito a tante altre particolarmente calde di questa estate 2022 che sta divenendo sempre più la più calda da decenni.

Si segnalano numerosi smottamenti, straripamenti di torrenti, e anche alcune strade che sono state chiuse al traffico. Situazione è comunque monitorata e gestita dagli enti preposti che sono intervenuti con immediatezza per ripristinare la circolazione stradale è mettere in sicurezza cittadini turisti.

Le previsioni meteo indicano che la prossima notte e domani si possono verificare nuovi temporali anche di forte intensità, però è abbastanza difficile, che fenomeni possono raggiungere l’intensità vista nel pomeriggio di venerdì.