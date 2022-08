Impressionante video dei vigili del fuoco in azione nella regione di Ryazan in Russia. L’auto attraversa il fuoco nel tentativo di spegnere l’incendio. Ma è un’azione dove i vigili rischiano la vita, da non compiere. C’è da augurarsi che una tale imperizia non sia stata ordinata da qualche superiore privo di scrupoli. In Russia gli incendi sono ogni estate un gravissimo problema, si diffondono nelle sconfinate terre, e non di rado è impossibile spegnerli.