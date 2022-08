Una fessura vulcanica si è aperta nel monte Fagradalsfjall, nei pressi della capitale dell’Islanda Reykjavik. Già dalle prime scosse sismiche è stata avviata un’allerta, e con l’eruzione è stata interdetta al volo aereo un’ampia area, ad eccezione per gli elicotteri inviati a controllare la situazione.

Un’altra eruzione aveva avuto luogo nella stessa zona nel marzo 2021 che era proseguita sino a settembre attirando migliaia di cittadini e turisti.

A differenza della storica eruzione del 2010 del vulcano Eyjafjallajokull, che aveva fermato circa centomila voli in Europa, e costretto centinaia di islandesi a chiudersi in casa, quella in corso non dovrebbe comportare dispersioni di cenere o fumo preoccupanti. L’Islanda conta oltre 130 vulcani, fra attivi e inattivi.

Ma dove si trova il vulcano Fagradalsfjall, gurdiamo la mappa.