E’ in eruzione il vulcano Fuego, in Guatemala. L’eruzione è iniziata lo scorso 19 Agosto 2022. Il vulcano ha un’altezza di 3763 metri sopra il livello del mare. Dal video si può osservare la straordinaria fuoriuscita di magma visibile solo da oltre i 3000 metri di quota, in quanto al disotto c’è un’immensa distesa di nubi.

Il Guatemala è un’area ad alta presenza vulcanica, con varie eruzioni in atto contemporaneamente. Per altro, da queste parti si manifestano anche terremoti.