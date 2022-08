Il 2 agosto scorso una nuova e spettacolare esplosione si è verificata sulla cima del vulcano Sakurajima, in Giappone. A differenza delle altre, tale esplosione ha formato una colonna eruttiva che ha generato numerosi fulmini che potrete osservare nel video.

Il Giappone è un Paese che ha diversi vulcani attivi, oltre che essere l’area soggetta a forti terremoti più popolata della Terra. In totale sono circa 200 i vulcani della nazione, di cui una cinquantina e oltre ancora attivi. Pertanto, potrete immaginare quanta tecnologia viene utilizzata per il loro monitoraggio, ed anche la quantità di investimenti scientifici per il loro monitoraggio.