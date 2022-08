Il magazzino del negozio online Ozon, l’Amazon russo, è andato in fiamme nella regione di Mosca. L’area interessata dal maestoso incendio è di 20mila metri quadrati. Sono difficili le operazioni di spegnimento, mentre i danni alla struttura, nonché alle merci sono ingentissime. Oltre 1.000 persone sono state evacuate dall’edificio. Inoltre, è stato interdetto per alcune ore il traffico automobilistico della zona, e in seguito sono stati invitati gli abitanti di alcune migliaia di edifici a tenere le finestre chiuse.