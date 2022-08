Tra il 5 ed il 6 gennaio 2009, la Lombardia fu interessata da una forte nevicata. Le immagini sono state scattate a Milano in zona Città Studi nei pressi dei nostri uffici. La nevicata proseguì per diverse ore con una temperatura urbana perfetta per la nevicata.

All’esterno dell’isola di calore urbana la neve si accumulo sino a 50 cm, e anche oltre i 60 cm in Brianza.

Il manto bianco rimase al suolo attorno a Milano alcune settimane, mentre in città ci furono difficoltà per la presenza del ghiaccio in alcuni marciapiedi per giorni e giorni. In quegli anni, a Milano aveva ripreso a nevicare copiosamente.