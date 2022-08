Roma ha visto nell’ultimo decennio una ripresa delle nevicate. Questo perché c’è stato il coincidere dello scorrimento di aria umida su quella fredda proveniente dalla Russia. Non si è trattato, in genere, di nevicate eccezionali, eccetto quella serie di eventi del febbraio 2012 che resero problematico il traffico in città, oltre che la fruizione dei marciapiedi che gelarono per le temperature molto basse.

Rispetto al decennio precedente, Roma ha visto un lieve incremento del numero di eventi nevosi, pertanto, non ci si dovrebbe meravigliare, nonostante la calda estate, se durante il prossimo inverno, la città eterna sarà di nuovo ammantata di bianco, per offrire a tutti uno scenario fantastico e unico.