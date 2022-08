A Milano la neve non cade più come un tempo, e se si fa eccezione della nevicata avvenuta il 28 Dicembre 2020, la metropoli lombarda non vede una vera nevicata da quasi un decennio. Le ultime forti nevicate in città avvennero nel 2013, nell’inverno nevoso del 2012-2013.

Ci furono tante nevicate dichiarate al limite in quell’inverno con la temperatura che nella cinta urbana era su zero gradi e a volte anche appena più. Ma nevicò tantissimo.

A Milano nevica poco, ormai, i giovani che a scuola leggono che il clima della loro città d’Inverno è freddo e con diverse nevicate non ne hanno riscontro con la realtà.

Le cause della poca neve, perché ogni anno un po’ di neve si mostra, sono le temperature appena oltre quella soglia che consentirebbe un diffuso attecchimento dei fiocchi, oltre che la precipitazione sovente troppo deboli. A Milano manca quel freddo che veniva da est, che trascinava l’aria dai Balcani, se non dalla Russia, e che durante la stagione culmine dell’Inverno, difficilmente veniva scalzato dalle correnti più miti, perché questa è la terra del cuscinetto freddo padano.

Qui regna il freddo stazionario, che con la nebbia si intensifica, si autoproduce. Un clima ideale per il gran freddo persistente e le gelate. Protetto a nord dalle Alpi, a sud dall’Appennino, l’aria fredda non viene nemmeno scalfita dalla mitezza dei venti nel nord ovest italiano e su Milano, sempre che il vero freddo vi giunga, però.

Non sappiamo come sarà il meteo di Milano del futuro, quello degli ulteriori cambiamenti del clima che lo annunciano molto caldo. Ma prima o poi ci sarà su Milano una super nevicata.