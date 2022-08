Italia sotto la neve, è una dedica al nostro Inverno, una stagione che è tra quelle che sta subendo i maggiori cambiamenti climatici. Infatti, foto decenti di neve abbondante caduta in pianura le reperiamo solo nel dapprima il 2013, da quando qualcosa nell’equilibrio stagionale si è rotto, e ha determinato una serie di novità che determinano meno neve a quote basse, salvo eccezioni.

Sono degne di menzione le nevicate in pianura toscane, del Lazio, della Campania, quelle dello Stretto di Messina. Ma anche le tormente di neve in Adriatico. Ma nel suo insieme, l’Inverno mostra solo brevi episodi di quei fenomeni, come la neve, che in passato si mostravano con maggior frequenza.

La Niña invernale dovrebbe essere favorevole alla neve in Italia, per altro, anche le proiezioni del Centro Meteo Europeo prospettano per l’Inverno episodi di freddo e neve. Ma sulle previsioni stagionali andiamo su delle ipotesi.