Il bollettino meteo mensile dell’Aeronautica Militare a nostro giudizio propone una buona linea di tendenza, in quanto si intravede una ripresa delle precipitazioni soprattutto nelle regioni settentrionali, dove tenderanno essere, dalla settimana appena dopo Ferragosto, nella media climatica.

Precipitazioni nella media vuol dire che ci sarà pioggia. Però, vorremmo anche evidenziare che in un periodo estivo le precipitazioni nelle regioni settentrionali sono prevalentemente temporalesche, inoltre la previsione di temperature sopra la norma fa ipotizzare ancora fenomeni fortemente influenzati dal complesso clima estivo di questa estate 2022. Quindi con la possibilità di avere piogge ancor più irregolari rispetto alla norma.

Fa specie poi la proiezione di precipitazioni sopra la media al Sud Italia e la Sicilia per la settimana che inizia. Dalle previsioni dei modelli matematici rileviamo che le precipitazioni saranno prevalentemente temporalesche e distribuite a macchia di leopardo, però dobbiamo far presente che quest’area d’Italia presenta anche il minimo pluviometrico dell’anno, perciò, anche un normale temporale in teoria dovrebbe essere considerato a livello statistico apportatore di precipitazioni sopra la media.

Per il resto del periodo di previsione vediamo che le precipitazioni sono previste nella media, ciò al Nord, al centro la Sardegna, al sud Italia e la Sicilia. Deficit pluviometrico è previsto come abbiamo detto al Nord Italia nella prima settimana di Ferragosto, mentre nella prima settimana di settembre al Sud Italia, la Sicilia, il Centro e la Sardegna.

Consultando le previsioni a lungo termine del Centro Meteo Europeo (ECMWF) abbiamo scritto numerose volte ed evidenziato la ripresa delle precipitazioni soprattutto nelle regioni settentrionali, che in considerazione del clima dovrebbero essere abbondanti, questo soprattutto nella fascia alpina e prealpina dove durante l’estate abbiamo il picco massimo di precipitazioni.

A nostro giudizio le precipitazioni previste non risolveranno il problema che deriva dalla siccità, però ne calmeranno i suoi effetti in qualche modo. Ci sarà poi da considerare anche che la temperatura si manterrà per tutto il periodo di previsione sopra la media. Temperature sopra la media determinano una maggiore evaporazione dell’acqua, soprattutto quella piovana.

8 – 14 Agosto 2022

Un’ampia area anticiclonica sull’Europa centrosettentrionale interesserà anche il Nord Italia determinando tempo abbastanza stabile. Nel resto d’Italia avremo correnti in quota più fresche con maggiore instabilità che su manifesterà al Sud e la Sicilia. Avremo una maggiore piovosità rispetto alle medie climatologiche al Sud. Al Centro le precipitazioni saranno in linea con la media. Il Nord Italia, ancora piogge sotto della norma. Le temperature saranno sopra la media del periodo sulle regioni centrosettentrionali, mentre torneranno ad essere meno elevate al Sud e la Sicilia, prossime ai valori tipici del periodo.

15 – 21 Agosto 2022

Proseguirà l’anomalia dovuta alla presenza dell’anticiclone al Nord Italia, ma con dell’instabilità atmosferica e alcune precipitazioni. Nel frattempo, si attenuerà l’instabilità atmosferica al meridione. Le precipitazioni saranno in linea con la media del periodo, forse oltre la norma in Sicilia. Le temperature continueranno a mantenersi oltre i range tipici su tutta Italia.

22 – 28 Agosto 2022

In una visione d’insieme, non sarebbero attese sostanziali novità rispetto al periodo precedente. Rammentiamo che sono attese piogge nella media.

29 Agosto – 4 Settembre 2022

Sono attese precipitazioni nella media al Nord Italia, mentre inferiori alla media nelle regioni centromeridionali. Per le temperature si parla di valori elevati, oltre le medie del periodo su tutta Italia.

Ricordiamo che potrete seguire i bollettini meteo dell’Aeronautica Militare sul sito web ufficiale. Il nostro articolo è stato liberamente ispirato all’ultimo bollettino diffuso dal centro meteo italiano.