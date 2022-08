Il bollettino meteo mensile dell’Aeronautica Militare prospetta per gran parte del mese di settembre temperature sopra la media nelle regioni del Centro, il Sud, la Sardegna la Sicilia.

Le precipitazioni tendono a riprendere, probabilmente con accumuli attorno alla media. Viene anche indicato che localmente le precipitazioni potrebbero risultare intense.

29 Agosto – 04 Settembre 2022

Prevarranno correnti zonali, con una modesta curvatura anticiclonica nelle regioni meridionali e le due Isole Maggiori. Tale evoluzione favorirà una maggiore instabilità atmosferica sulle regioni del Nord Italia è quelle del Centro, mentre dovrebbe essere molto limitata al Sud comprese Sardegna Sicilia.

Viene citata la possibilità che localmente si possano verificare precipitazioni abbondanti. Infatti, le piogge del periodo saranno sopra la media al Nord e al Centro, invece più scarse al Sud Italia. Le temperature risentendo della maggiore instabilità atmosferica, con periodi associati a precipitazioni, dovrebbero attestarsi attorno alla media delle regioni settentrionali italiane, invece sul resto d’Italia si avranno condizioni di caldo oltre la norma del periodo.

05 – 11 Settembre 2022

Nel periodo suddetto si avranno condizioni meteorologiche probabilmente con precipitazioni più abbondanti rispetto alla norma sulle regioni nordoccidentali. Precipitazioni sostanzialmente in linea con la media nel resto d’Italia. Per quanto riguarda la temperatura dovrebbe rimanere attorno alle medie del periodo sulle regioni settentrionali, mentre sopra la media in tutto il resto d’Italia.

12 – 18 Settembre 2022

Le correnti occidentali e sudoccidentali dovrebbero determinare un aumento di piovosità anche nelle regioni centrali e meridionali, e così in tutta Italia la pioggia dovrebbe cadere attorno alla media, con un probabile picco sopra la norma nelle regioni settentrionali. Per quanto riguarda la temperatura viene indicata sopra la media sull’arco alpino e le regioni centrali e meridionali italiane.

19 – 25 Settembre 2022

L’ultima settimana di previsione viene indicata dall’Aeronautica Militare con un incremento di piovosità sulle regioni centrali e meridionali, comprese le Isole Maggiori. Al Nord Italia le precipitazioni invece dovrebbero restare attorno alla norma. Temperature probabilmente prossime alla media in tutta Italia.

Una nostra ulteriore considerazione: il mese di settembre, come da mesi annunciamo, viene prospettato con una piovosità che tenderà a essere attorno alla media. Abbiamo spesso citato tale eventualità nelle nostre previsioni stagionali, realizzate con l’ausilio di dati soprattutto del Centro Meteo Europeo.

In merito la siccità, se ne parla sempre di meno, ma è necessario che piova con regolarità e abbondanza. Il parlarne meno è dovuto al fatto che nelle regioni settentrionali sta terminando il periodo di irrigazione dei campi. Inoltre, si stanno verificando precipitazioni su alcune aree anche abbondanti. Inoltre, contribuisce come potere rassicurante che la temperatura rispetto luglio e la prima parte di agosto è scesa sensibilmente soprattutto nelle regioni del Nord Italia, area dove c’è la maggiore emergenza siccità.

È invece pessima la linea di tendenza che prospetta un’ondata di calore nelle regioni centromeridionali, la Sardegna la Sicilia, essendo tardiva e di eccezionale intensità.

Ricordiamo che potrete seguire i bollettini meteo dell’Aeronautica Militare sul sito web ufficiale. Il nostro articolo è stato liberamente ispirato all’ultimo bollettino diffuso dal centro meteo italiano.