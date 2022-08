Con l’ausilio di previsioni meteo climatiche a lunghissimo termine abbiamo cercato di individuare quando avremo un vero declino dell’Estate 2022, ebbene, per riscontrare un periodo di fine della stagione calda siamo dovuto andare a cercare in tutto il Settembre.

Ci siamo avvalsi dei principali modelli matematici di previsione (Centro Meteo Europeo e quello del NCEP).

Dalla nostra premessa avrete già intuito che trovare quel periodo è stato arduo per il prevalere in tutto Settembre di temperature sopra la media. Per altro, la prossima settimana avremo un aumento della temperatura in tutta Italia che comincerà dal Nord, dove i 30 gradi saranno di nuovo facilmente superati quasi ovunque.

Ebbene, 30 gradi di temperatura massima alla fine di Agosto al Nord Italia costituiscono un’anomalia, ancor più se si rinnoveranno in Settembre.

Infatti, per il prossimo mese ci potrebbero essere diverse occasioni per avere nuove invasioni di aria calda dal Sahara, e ciò darebbe temperature molto superiori alla media. Un altro effetto, sarà quello di mantenere calde le terre emerse, e con temperature tropicali i mari attorno all’Italia e in tutto il Mediterraneo.

L’influenza del mare molto caldo sarà di estrema rilevanza, e lo abbiamo già osservato in varie occasioni con articoli sul fine della siccità che da tempo scriviamo, indicando le tracce lasciate dai modelli matematici di previsione, dai quali emergeva che i mari avrebbero prodotto fenomeni di forte intensità, e nella loro prossimità ci sarebbero stati temporali e piogge tendenzialmente sopra la media.

Una settimana fa circa, alla luce di varie interviste svolte dai maggiori quotidiani francesi e spagnoli a climatologici, centri di ricerca, meteorologi, veniva confermato il nostro timore, che un mare molto caldo avrebbe potuto generare se non uragani mediterranei, ma soprattutto sistemi convettivi simili a quelli che si osservano nei tropici, aggravati però dal fatto che noi ci troviamo in latitudini temperate e questo avrebbe generato fenomeni su scala ridotta, ma molto intensi per effetto dei contrasti termici.

Ed ecco che abbiamo osservato il maltempo in varie regioni d’Italia con persino danni alle persone, non solo alle cose, e delle vittime. Dal vicinissimo estero poi c’è la notizia della tremenda tempesta che ha interessato la Corsica.

Osservando la situazione nel Mediterraneo emerge che nei bacini occidentali e italiani, si formano da giorni, assai rapidamente sistemi temporalesche, difficili da prevedere in anticipo.

La nostra impressione è quella che non avremo un periodo di Estate nella norma nell’ultimo scorcio stagionale, ma svolta più attiva con caratteristiche tropicali, con varie fasi temporalesche, con il caldo e l’afa che manterranno viva la stagione estiva per buona parte del prossimo mese.

La Rottura dell’Estate potrebbe avvenire durante la prima decade di Settembre per la possibile discesa di aria molto fresca da nord, con associati temporali in tutta Italia. Tale evento spezzerebbe la stagione, ma nuove spinte dell’Anticiclone Africano porteranno aria calda sull’Italia, alimentando la durata dell’Estate 2022.

E quindi, se la fine dell’Estate 2022 non sembra palesarsi se non alla fine del prossimo mese, sicuramente Settembre, anche se sarà meno caldo di Agosto, con il contributo delle calde acque del Mediterraneo, potrebbe essere più piovoso soprattutto al Nord Italia, in particolare la regione alpine e prealpina.

Però, troppo spesso le previsioni climatiche propongono le aree alpine e prealpine sotto le maggiori piogge, ma a conti fatti, questo non è avvenuto, e tale regione è in fortissimo deficit pluviometrico.

Ma il meteo estivo finirà, questo è più che sicuro, quantomeno per l’avanzare del vero Autunno, anche se il rischio è che vivremo notevoli estremizzazioni climatiche, con tempeste di pioggia e fulmini.