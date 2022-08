Il bollettino meteo mensile dell’Aeronautica Militare conferma che si dovrebbero avere temperature superiori alla media del periodo. Tale aspetto sarà rilevante per le acque del Mediterraneo che continueranno a misurare valori decisamente sopra la media, e quindi costituire notevole fonte di energia ai sistemi nuvolosi e quelli temporaleschi.

Nel bollettino notiamo la prospettiva ad una marcata influenza di masse d’aria oceanica, ciò si rileva dalla previsione di correnti occidentali. Tanto che le precipitazioni prospettate per settembre sarebbero allineate alla media del periodo.

Insomma, se da una parte la temperatura sarà in prevalenza sopra la media, dall’altra le piogge saranno nella norma del periodo. Ciò costituisce un’ottima notizia per l’Italia che vive un lunghissimo periodo di deficit pluviometrico.

22-28 AGOSTO 2022

Al Sud Italia e la Sicilia si manifesterà l’influenza di una Bassa Pressione presente nei Balcani. Al Nord Italia, la Sardegna, il Centro, eccetto il settore adriatico, prevarrà l’influenza dell’Alta Pressione. Ne conseguiranno regimi precipitativi al di sotto della media del periodo al Nord, in linea con le medie al Centro e al di sopra al Sud. Per quanto invece attiene le temperature, saranno al di sotto della media del periodo al Sud, al di sopra al Nord ed in linea Centro.

29 AGOSTO- 4 SETTEMBRE 2022

Nella seconda settimana di previsione pare delinearsi un’anomalia ciclonica su tutto il Paese, con conseguenti regimi pluviometrici al di sopra della media del periodo. Insomma, ci sarebbero precipitazioni sopra la norma. Le temperature saranno ovunque al di sopra della media del periodo.

5-11 SETTEMBRE 2022

Nel periodo di previsione sembrerebbe prevalere un flusso mediamente occidentale che manterrà sull’Italia il regime pluviometrico prossimo alle medie climatiche, ma la temperatura sopra la media.

12-18 SETTEMBRE 2022

Non si evidenziano variazioni significative rispetto al periodo precedente, con ancora regimi pluviometrici in linea con la media del periodo e le temperature al di sopra.

Ricordiamo che potrete seguire i bollettini meteo dell’Aeronautica Militare sul sito web ufficiale. Il nostro articolo è stato liberamente ispirato all’ultimo bollettino diffuso dal centro meteo italiano.