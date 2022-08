METEO SINO AL 28 AGOSTO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Stenta a migliorare il meteo su parte d’Italia, per l’influenza della tenace circolazione depressionaria posizionata sui Balcani. L’area di bassa pressione sta per essere rinvigorita da ulteriori apporti d’aria fresca e si allargherà di nuovo verso l’Italia, spostandosi con moto parzialmente retrogrado verso il Basso Adriatico e lo Ionio.

Ci sarà così una decisa recrudescenza dell’instabilità. Un fronte temporalesco investirà martedì la fascia tra il medio ed il basso versante adriatico, per poi propagarsi al Sud. Non sono da escludere fenomeni localmente intensi. Sul resto d’Italia prevarrà invece l’influenza dell’anticiclone che garantirà condizioni soleggiate, a parte qualche fugace temporale diurno in Appennino.

Nella seconda parte di settimana questa fase instabile si ridimensionerà, grazie anche all’anticiclone in pressing da ovest che cercherà di riconquistare anche l’Italia Meridionale. Le temperature tenderanno lentamente a risalire, con ritorno del caldo in quanto l’anticiclone usufruirà del progressivo afflusso di masse d’aria di origine nord-africana.

Non avremo però particolari eccessi di calore. Nel weekend del 27-28 Agosto non è però da escludere un temporaneo cedimento della struttura anticiclonica sul Nord Italia, con ingresso di temporali collegati ad infiltrazioni atlantiche in arrivo dalla Francia. Negli ultimissimi giorni del mese l’anticiclone africano potrebbe irrobustirsi ovunque con caldo in aumento.

NEL DETTAGLIO

Martedì 23 Agosto: peggiora subito tra Abruzzo centro-meridionale, Molise e Puglia Settentrionale, per l’irruzione di un fronte temporalesco dall’Adriatico. I temporali in giornata si estenderanno a buona parte del Sud e alla Sicilia, coinvolgendo le aree interne ma con frequenti sconfinamenti sulle coste tirreniche. Rovesci temporaleschi coinvolgeranno anche i settori tra Abruzzo e Lazio Centro-Meridionale. Il sole prevarrà sul resto d’Italia, a parte annuvolamenti sui rilievi.

Mercoledì 24 Agosto: strascichi d’instabilità persisteranno tra Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia, con precipitazioni più frequenti ed intense tra mattino e pomeriggio Sole altrove, ma con addensamenti pomeridiani su Alpi ed Appennini. Tendenza ad attenuazione generale dei fenomeni verso sera.

Giovedì 25 Agosto: ancora variabilità al Sud, con alternanza di sole e annuvolamenti associati a qualche piovasco in Puglia e sul nord della Sicilia. Nelle ore più calde e pomeridiane temporali si svilupperanno su aree interne e montuose del Centro-Sud, prossime all’Appennino.

Ulteriori tendenze meteo: negli ultimi giorni della settimana l’anticiclone spingerà più forte sull’Italia, con temperature in lieve aumento. Non mancheranno temporali di calore su aree alpine e appenniniche.