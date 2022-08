METEO SINO AL 25 AGOSTO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Piogge, temporali e temperature in picchiata condizionano ancora il meteo in molte regioni d’Italia, determinando un deciso contraccolpo all’Estate 2022. La pesante ondata di maltempo, che ha messo sotto scacco mezza Italia, è però ormai agli sgoccioli. L’aria fresca, una volta conquistato anche l’estremo Sud, fa venir meno i contrasti responsabili dei fenomeni meteo estremi.

Il miglioramento meteo si farà strada nel weekend, grazie anche alla parziale spinta da ovest dell’anticiclone delle Azzorre, in espansione col suo lembo orientale fin verso l’Italia. Allo stesso tempo, non mancherà l’influenza di una circolazione fresca e debolmente instabile in scorrimento sull’Europa Centro-Orientale ed in rotta sui Balcani.

Di conseguenza, avremo condizioni più soleggiate ma con disturbi sulle aree interne e montuose, in special modo i settori alpini e prealpini, ma anche le regioni del Sud che da domenica risentiranno maggiormente di ulteriori ingerenze d’aria fresca in quota in arrivo dai Balcani. La situazione non varierà in avvio di settimana, ancora con una certa variabilità al Sud e sulle aree interne del Centro.

Le temperature risaliranno di qualche grado, ma senza eccessi di calore. Il rialzo termico tenderà ad accentuarsi nel corso della prossima settimana, quando ci sarà la crescente influenza di masse d’aria più calde in seno ad un promontorio anticiclonico subtropicale in risalita verso la Penisola Iberica ed il Mediterraneo Occidentale. Quest’anticiclone tenderà ad espandersi verso l’Italia.

NEL DETTAGLIO

Sabato 20 Agosto: il sole tornerà prevalente al Centro-Nord, grazie all’anticiclone delle Azzorre. Qualche rovescio interesserà le Alpi e Prealpi Centro-Orientali, ma anche le aree a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale dove sono attesi brevi e locali rovesci. La colonnina di mercurio calerà ulteriormente all’estremo Sud, soffieranno venti di Maestrale localmente tesi.

Domenica 21 Agosto: più sole, salvo annuvolamenti già dal mattino in Puglia, Calabria e poi zone interne appenniniche del Sud ed entroterra laziale. Non mancheranno locali acquazzoni, in sconfinamento verso le coste tirreniche tra Campania e Calabria . Le temperature saranno stabili e prossime alle medie.

Lunedì 22 Agosto: scenario stabile e soleggiato al Centro-Nord, a parte annuvolamenti sui rilievi e sul medio versante adriatico. Variabilità al Sud, con piovaschi o rovesci su Puglia, Calabria e Sicilia.

Ulteriori tendenze meteo: l’anticiclone rinforzerà, con l’apporto del promontorio subtropicale che riporterebbe il caldo alla ribalta a partire dalle regioni settentrionali. Sino a metà settimana non mancherà una certa instabilità al Sud e lungo l’Appennino.