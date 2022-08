METEO SINO AL 12 AGOSTO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il grande caldo, che avvolge l’Italia, è agli sgoccioli con il meteo che cambia vistosamente ad iniziare dalle regioni del Nord. Infiltrazioni d’aria più fresca ed instabile tendono ad inserirsi e a portare maggiore turbolenza, favorendo lo sviluppo di temporali in espansione dalle Alpi alla Val Padana. Rovesci temporaleschi diurni coinvolgono anche alcune aree interne del Centro-Sud.

Non mancheranno fenomeni violenti, a causa dei contrasti termici esplosivi tra l’aria più fresca e quella molto calda nei bassi strati. I nubifragi già avvenuti nell’Alto Adige sono solo un’avvisaglia delle potenzialità di questi temporali estivi. La presenza ed intensità dei temporali crescerà nel corso del weekend, quando l’anticiclone africano andrà più in sofferenza.

Gli effetti dell’aria fresca ed instabile si ravviveranno ulteriormente nei primi giorni della nuova settimana. Le temperature subiranno un netto ridimensionamento non solo al Nord, ma anche al Centro-Sud. Il grosso dell’instabilità tenderà a colpire le dorsale appenninica e le aree interne in genere, mentre qualche schiarita in più da martedì si rivedrà sul Nord Italia.

L’instabilità sarà quindi assoluta protagonista per parte della prossima settimana, con possibili nubifragi e locali grandinate per ulteriori infiltrazioni d’aria fresca. Le temperature si riporteranno prossime a quelle tipiche del periodo, pur rimanendo ancora un po’ sopra media. Una possibile ripresa del caldo si potrebbe avere nei giorni prima di Ferragosto.

NEL DETTAGLIO

Domenica 7 Agosto: nelle prime ore della giornata indugeranno temporali anche forti al Nord-Ovest, con rischio nubifragi. Altri temporali in giornata sconfineranno dalle Alpi alle pianure, specie a nord del Po. Nelle ore più calde rovesci sparsi temporali interesseranno l’entroterra ligure e a macchia di leopardo la dorsale appenninica, con sconfinamenti occasionali verso le coste tirreniche. Acquazzoni pomeridiani non mancheranno nemmeno sulle zone interne di Sicilia e Sardegna.

Lunedì 8 Agosto: condizioni di instabilità diffusa, con temporali specie al pomeriggio e più intensi e diffusi su zone interne del Centro-Sud ed Isole. I fenomeni sconfineranno fin sulle coste del Basso Tirreno ed est Sicilia. Il caldo si smorzerà in parte anche al Centro-Sud.

Martedì 9 Agosto: altra giornata molto instabile, specie nelle ore più calde, al Centro-Sud ed in Sicilia, con fenomeni temporaleschi anche intensi. Più sole al Nord, con rovesci diurni generalmente limitati ai settori alpini.

Ulteriori tendenze meteo: infiltrazioni d’aria fresca in quota continueranno a raggiungere l’Italia, contrastando con l’aria caldo-umida dei bassi strati. I temporali pomeridiani saranno protagonisti soprattutto al Centro-Sud. Un possibile ritorno del caldo non è escluso verso il weekend, ma senza eccessi.