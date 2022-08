METEO SINO AL 29 AGOSTO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Una circolazione depressionaria posizionata sui Balcani, in rotta verso l’Adriatico Meridionale, influenza il meteo sull’Italia con una decisa recrudescenza dell’instabilità sulle regioni del Sud e lungo le aree interne appenniniche. Non sono da escludere fenomeni localmente intensi, associati anche ad un lieve calo delle temperature.

Sul resto d’Italia prevale l’influenza dell’anticiclone garante di condizioni soleggiate, a parte qualche fugace temporale diurno sui monti. Nella seconda parte della settimana questa fase instabile si ridimensionerà, in quanto il vortice ciclonico tenderà in parte ad assorbirsi. L’alta pressione faticherà però ad affermarsi e ci saranno quindi ancora temporali specie sui rilievi.

Le temperature tenderanno a risalire leggermente di qualche grado, laddove tornerà a prevalere un contesto soleggiato. Il clima sarà estivo, ma senza eccessi di caldo, con valori massimi in genere compresi tra i 29 e i 33 gradi. Il caldo sarà più accentuato al Nord grazie alla maggiore forza dell’anticiclone. Sul Settentrione le temperature saranno nettamente sopra media.

Per i giorni del weekend non è però da escludere un temporaneo lieve indebolimento della struttura anticiclonica sul Centro-Nord, con maggiori temporali collegati ad infiltrazioni atlantiche in arrivo dalla Francia. L’attività temporalesca sarà più vivace sui rilievi, ma localmente interesserà anche la Val Padana, con un lieve calo termico. A fine mese l’anticiclone africano tenderà a rafforzarsi.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 24 Agosto: l’instabilità si concentrerà tra Molise, Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia, con precipitazioni più frequenti ed intense tra mattino e pomeriggio Sole altrove, ma con addensamenti pomeridiani su Alpi ed Appennini, associati a qualche isolato acquazzone più probabile sull’entroterra laziale. Tendenza ad attenuazione generale dei fenomeni verso sera, salvo che tra la Calabria centro-meridionale ed il nord della Sicilia.

Giovedì 25 Agosto: incerto al Sud, con qualche piovasco o rovescio fin dal mattino in Puglia e sul nord della Sicilia. Nelle ore più calde e pomeridiane temporali si svilupperanno su aree interne e montuose appenniniche non solo del Sud, ma anche del Centro Italia. Qualche temporale si attiverà anche sull’Arco Alpino, specie sui settori orientali.

Venerdì 26 Agosto: persisteranno disturbi sull’area del Basso Tirreno, per il resto sole prevalente al mattino e sviluppo di temporali pomeridiani su aree interne e montuose a ridosso di Alpi ed Appennino.

Ulteriori tendenze meteo: infiltrazioni umide atlantiche favoriranno instabilità anche nel weekend, più accentuata al Centro-Nord. I temporali agiranno al pomeriggio in particolare a ridosso dei rilievi, ma si estenderanno anche qua e là sulle pianure del Nord.