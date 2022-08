METEO SINO AL 17 AGOSTO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Nuovi impulsi d’aria fresca, dall’Europa Nord-Orientale, alimentano il meteo instabile sull’Italia, con diffusi temporali diurni soprattutto al Centro-Sud. I fenomeni si presentano anche localmente violenti. Persistono contrasti termici esplosivi tra l’aria più fresca in quota e quella più calda ed umida che in parte si mantiene nei bassi strati.

Nel corso del fine settimana l’area depressionaria colma d’aria fresca inizierà ad allontanarsi verso est, mentre da ovest si riaffaccerà l’anticiclone subtropicale pronto a riconquistare gran parte d’Italia entro Ferragosto. Ci sarà il ritorno del caldo soprattutto al Centro-Sud, mentre al Nord potrebbero sopraggiungere infiltrazioni umide atlantiche con temporali.

Il caldo africano potrebbe poi intensificarsi nei giorni subito successivi al Ferragosto, riportando la canicola opprimente. Qualche disturbo temporalesco continuerà a manifestarsi sul Nord Italia, lambito da impulsi instabili d’origine atlantica. L’ondata di caldo dovrebbe poi allentare la presa a partire dal 19-20 agosto, con nuovo ingresso di correnti più instabili atlantiche su parte d’Italia.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 12 Agosto: variabilità su tutta Italia, con temporali fin dal mattino sulle regioni di Nord-Est ed anche all’estremo Sud tra Puglia e nord della Sicilia. In giornata rovesci e temporali si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, in sconfinamento verso Val Padana e Liguria con fenomeni anche intensi e grandine. Peggiora in Toscana, mentre altri temporali pomeridiani si formeranno su aree interne del Centro Italia ed al Sud, con sconfinamenti verso la fascia tirrenica. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni nelle ore serali.

Sabato 13 Agosto: avvio di weekend all’insegna dell’instabilità su gran parte del Centro-Sud, con temporali qua e là dal mattino, ma più forti e diffusi dal pomeriggio quando sconfineranno lungo le coste sia tirreniche che ioniche. Rovesci colpiranno anche le aree interne della Sardegna e dalla sera il nord della Sicilia. Ampie schiarite fin da subito al Nord, con tendenza a miglioramento anche in Toscana, Umbria, ma anche settori settentrionali di Marche e Lazio.

Domenica 14 Agosto: atteso meteo più stabile per il rinforzo dell’anticiclone. Il sole prevarrà su tutto il Centro-Nord, mentre al Sud indugerà della nuvolaglia irregolare che al pomeriggio degenererà in acquazzoni e temporali sulle aree interne e montuose. Temperature in aumento.

Ulteriori tendenze meteo: la rimonta anticiclonica riporterà caldo per Ferragosto, ma un impulso instabile porterà qualche pioggia e temporale al Nord, specie sui settori del Nord-Ovest. A seguire l’anticiclone subtropicale potrebbe riportare la canicola più forte tra il Centro-Sud e le Isole Maggiori.