METEO SINO AL 26 AGOSTO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Migliorano le condizioni meteo in questo weekend, dopo la sferzata di maltempo responsabile di nubifragi e grandinate da record. L’anticiclone delle Azzorre tenta di espandersi verso l’Italia, ma è troppo defilato per riuscire a proteggere adeguatamente la nostra Penisola. Permane quindi l’influenza d’aria fresca e un po’ instabile, legata alla circolazione ciclonica traslata verso levante.

Il persistente flusso d’aria fresca si traduce in disturbi sulle aree interne e montuose, in special modo sui settori alpini e prealpini, ma anche al Sud. Il vortice presente sui Balcani, rinvigorito da nuovi apporti d’aria fresca, si allargherà di nuovo verso l’Italia ad inizio della nuova settimana. Ci attendiamo una nuova recrudescenza dell’instabilità al Meridione.

Torneranno quindi rovesci e temporali anche forti su medio-basso adriatico e buona parte del Sud. Il sole prevarrà sul resto d’Italia, a parte acquazzoni diurni più probabili su aree interne del Centro Italia. Solo a metà settimana questa fase instabile si ridimensionerà, grazie anche all’anticiclone in pressing da ovest che proverà a conquistare tutta Italia.

Il clima resterà fresco al Sud, mentre le temperature risaliranno di qualche grado al Centro-Nord, ma senza eccessi di calore. Il rialzo termico tenderà ad accentuarsi nella seconda parte della settimana, quando ci sarà la crescente influenza di masse d’aria più calde in seno ad un promontorio anticiclonico subtropicale che riprenderà il sopravvento sul Mediterraneo.

NEL DETTAGLIO

Domenica 21 Agosto: sole prevalente al Centro-Nord, mentre annuvolamenti indugeranno già dal mattino in Puglia e fascia del basso tirreno e poi zone interne appenniniche del Sud ed entroterra tra Lazio ed Abruzzo, ma anche settori tosco-emiliani. Non mancheranno locali acquazzoni, in sconfinamento verso le coste tirreniche tra Campania e Calabria.

Lunedì 22 Agosto: peggiora tra Molise e Puglia già ad inizio giornata per un nuovo fronte instabile dai Balcani, che poi coinvolgerà tutto il Sud con rovesci e temporali più intensi sulle zone interne. Soleggiato altrove, a parte passaggi di nubi più consistenti sul medio versante adriatico e sulle Alpi Orientali.

Martedì 23 Agosto: spiccata variabilità al Sud, con rovesci e temporali intermittenti localmente intensi e associati a grandine. Qualche precipitazione interesserà anche la Sicilia nord-orientale, nonché i settori tra Abruzzo e Lazio Centro-Meridionale.

Ulteriori tendenze meteo: da metà settimana l’anticiclone spingerà con più forza sull’Italia, accompagnato dall’apporto del promontorio subtropicale che riporterebbe il caldo alla ribalta a partire dalle regioni settentrionali e tirreniche.