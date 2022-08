METEO SINO AL 30 AGOSTO 2022, ANALISI E PREVISIONE

La bassa pressione posizionata sui Balcani, in vicinanza del Basso Adriatico, continua a influenzare il meteo sull’Italia con l’instabilità presente sulle regioni del Sud e lungo le aree interne appenniniche. In qualche caso i temporali si presentano a carattere anche intenso, come nel caso della Sicilia nord-orientale.

Il contesto resta per il momento generalmente soleggiato un po’ su tutto il Centro-Nord. Nella seconda parte della settimana questa fase instabile si ridimensionerà, in quanto il vortice ciclonico tenderà in parte ad assorbirsi. Le temperature saliranno di qualche grado grazie al soleggiamento e si porteranno spesso sopra media, in particolare al Nord.

Negli ultimi giorni della settimana l’instabilità tornerà su molte regioni. L’alta pressione faticherà ad affermarsi e ci saranno quindi ancora temporali specie sui rilievi, anche al Centro-Nord. Nel weekend si osserverà un temporaneo cedimento della struttura anticiclonica, a favorire la presenza di temporali diurni collegati ad infiltrazioni atlantiche in arrivo dalla Francia.

L’attività temporalesca sarà più vivace sui rilievi, ma localmente interesserà anche la Val Padana, con un lieve calo termico. Vista la persistenza di un clima estivo relativamente caldo, non mancheranno episodi temporaleschi anche intensi. A fine mese l’anticiclone africano tenderà a rafforzarsi, con ritorno del caldo tra il Centro-Sud e le due Isole Maggiori.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 25 Agosto: disturbi indugeranno al Sud, con qualche piovasco o rovescio fin dal mattino sul nord della Sicilia e sulla Calabria meridionale tirrenica. Nelle ore più calde e pomeridiane temporali qua e là si svilupperanno su aree interne e montuose appenniniche non solo del Sud, ma anche del Centro Italia. Qualche temporale si attiverà anche sui settori orientali alpini.

Venerdì 26 Agosto: variabilità accentuata persisterà sull’area del Basso Tirreno, per il resto sole prevalente al mattino e successivo sviluppo di temporali pomeridiani su aree interne e montuose a ridosso di Alpi ed Appennino. Fenomeni intensi potranno sconfinare sulle pianure del Nord-Ovest.

Sabato 27 e Domenica 28 Agosto: condizioni d’instabilità più marcata al Centro-Nord, con temporali diffusi nelle ore più calde che coinvolgeranno anche le pianure ed aree interne in genere.

Ulteriori tendenze meteo: all’inizio della nuova settimana ci sarà il rinforzo dell’anticiclone subtropicale al Centro-Sud. Altri temporali saranno invece in agguato al Nord.