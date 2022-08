METEO SINO AL 14 AGOSTO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Inizia a scricchiolare l’Estate in questa settimana che ci traghetta verso Ferragosto, con meteo più instabile su gran parte d’Italia. Non c’è più l’anticiclone africano a far da scudo e a portare canicola persistente. L’alta pressione ha arretrato il proprio baricentro più ad ovest, con massimi in prossimità del Regno Unito, favorendo la discesa d’aria più fresca verso le nostre latitudini.

Una lieve ansa depressionaria all’altezza dei mari italiani è all’origine dell’instabilità atmosferica che si mostra più vivace al Centro-Sud, dopo che nel weekend i temporali avevano colpito il Nord. I fenomeni si presentano anche localmente violenti, a causa dei contrasti termici esplosivi tra l’aria più fresca e quella molto calda che in parte resiste nei bassi strati.

Gli effetti dell’aria fresca ed instabile si faranno sentire per molti giorni, considerando una configurazione barica semi stazionaria che incentiverà le correnti fresche dall’Europa Nord-Orientale a dirigersi verso il Mediterraneo Centrale. La presenza ed intensità dei temporali sarà maggiore al Centro-Sud, con fenomeni che a tratti sfonderanno lungo le coste.

Le temperature subiranno un netto ridimensionamento al Centro-Sud, riportandosi su valori in linea con le medie stagionali. Questa fase turbolenta insisterà anche nella seconda parte della settimana, con possibili nubifragi e locali grandinate per ulteriori infiltrazioni d’aria fresca. Un nuovo impulso instabile dai Balcani riporterà temporali anche al Nord e poi nel weekend soprattutto al Sud.

NEL DETTAGLIO

Martedì 9 Agosto: instabile fin dal primo mattino sui settori adriatici tra le Marche ed il Gargano, con rovesci sparsi. In giornata fioriranno molti temporali nelle ore più calde su gran parte delle aree interne del Centro-Sud e delle due Isole Maggiori, con fenomeni anche intensi specie a ridosso dei rilievi. Non mancheranno sconfinamenti verso le coste, specie sui settori del medio-basso versante tirrenico. Più sole al Nord, con rovesci diurni locali su Alpi e Prealpi centro-occidentali.

Mercoledì 10 Agosto: dopo prevalenti schiarite mattutine, l’instabilità non tarderà a manifestarsi da metà giornata ed esploderà poi di pomeriggio sul Centro-Sud e sulla Sicilia. I fenomeni temporaleschi si estenderanno dai rilievi alle pianure e fin su tratti costieri della fascia del basso versante tirrenico e ionica. Sole al Nord, a parte locali acquazzoni su Ovest Alpi.

Giovedì 11 Agosto: l’instabilità si concentrerà sul Lazio ed al Sud, oltre che su zone interne di Sardegna e Sicilia, con rovesci e temporali anche forti nelle ore pomeridiane. Sole prevalente al Nord e su gran parte del Centro Italia, a parte isolati acquazzoni sulla cerchia alpina.

Ulteriori tendenze meteo: nuovi apporti d’aria fresca ed instabile in quota continueranno a raggiungere l’Italia. I temporali pomeridiani saranno protagonisti, con nuova possibile temporaneamente recrudescenza dell’instabilità anche al Nord. Nel weekend rovesci e temporali pomeridiani saranno più probabili al Centro-Sud.