METEO SINO AL 2 SETTEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il rientro dalle vacanze di questo weekend, almeno per molti italiani, vede meteo maggiormente instabile su gran parte del Paese. Le turbolenze d’instabilità così forti derivano dall’indebolimento dell’anticiclone sul Mediterraneo, che consente quindi lo scorrimento d’infiltrazioni d’aria fresca in quota. Ne deriva la formazione d’imponenti cellule temporalesche.

Questa fase di tempo più incerto fa in qualche modo parte del declino dell’Estate che si è avviato da un po’ di tempo, sebbene non in modo così drastico. D’altronde la stagione calda è agli sgoccioli anche guardando il calendario. Il 1° Settembre inizia per convenzione l’autunno meteorologico, anche se le temperature potranno mantenersi ancora estive.

Gli episodi temporaleschi colpiranno in modo improvviso, non essendo associati a vere e proprie perturbazioni, ma solo all’instabilità atmosferica vivace principalmente convettiva ad evoluzione diurna. Vista la persistenza d’aria calda umida nei bassi strati, i temporali potranno ancora assumere carattere di forte intensità, con nubifragi, grandinate e colpi di vento.

Le notizie di cronaca hanno riportato tragici casi di persone colpite da fulmini, non possiamo che raccomandare prudenza per chi si imbatterà in escursioni in montagna. Lo scenario non cambierà più di tanto nemmeno nella prima parte della prossima settimana, ma un certo rinforzo dell’anticiclone ridimensionerà però l’instabilità atmosferica.

La rimonta anticiclonica favorirà la risalita d’aria più calda verso le Baleari e le due Isole Maggiori, dove ci attendiamo valori localmente superiori ai 35 gradi. Non mancheranno tuttavia ulteriori formazioni temporalesche pomeridiane, principalmente a ridosso dei rilievi. In avvio di settembre un nuovo impulso instabile raggiungerà il Nord e poi le regioni centrali.

NEL DETTAGLIO

Domenica 28 Agosto: già al mattino qualche temporale interesserà il Nord-Est, ma localmente anche alcuni tratti costieri di Toscana, Marche e Campania. Dal tardo mattino e poi nel pomeriggio formazioni temporalesche diffuse si avranno anche sul resto del Nord, pur con fenomeni più sporadici al Nord-Ovest. L’attività temporalesca riguarderà anche le zone interne appenniniche ed adriatiche soprattutto al Centro Italia, con forti rovesci localmente anche a carattere di nubifragio con rischio grandine. Temporali sparsi interesseranno anche il Sud e l’interno della Sicilia.

Lunedì 29 Agosto: attività temporalesca qua e là ancora vivace al Nord, comprese le aree pianeggianti, dove qualche rovescio agirà fin dalle prime ore mattutine sui settori orientali. Temporali a macchia di leopardo interesseranno, in particolare al pomeriggio, la dorsale appenninica, i settori adriatici ed il Sud Peninsulare. Più sole altrove.

Martedì 30 Agosto: si smorza l’instabilità atmosferica, con più spazi soleggiati su tutta Italia. Non mancherà qualche temporale lungo la fascia appenninica centro-meridionale, con sconfinamenti sul lato tirrenico. Rovesci temporaleschi interesseranno anche le Alpi ed il Nord-Ovest.

Ulteriori tendenze meteo: tra la fine di mercoledì ed il primo settembre dovrebbe giungere un nuovo impulso instabile al Nord e poi sulle regioni centrali. Le regioni più meridionali saranno protette dalle propaggini dell’anticiclone africano.