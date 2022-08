METEO SINO AL 4 SETTEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Stiamo giungendo alla fine d’Agosto con meteo che prepara nuovi colpi di scena, ma l’Estate non sembra affatto intenzionata ad abdicare. Il parziale rinforzo di un campo anticiclonico non è in grado di inibire completamente l’instabilità atmosferica. In questi primi giorni di settimana gli spazi soleggiati saranno maggiori, con temporali maggiormente localizzati.

Tra martedì sera e mercoledì un nuovo impulso frontale rinvigorirà di nuovo l’instabilità soprattutto al Nord. Questa fase di tempo più incerto fa parte di una fase da fine Estate, con decadimento che si è avviato da un po’ di tempo, sebbene non in modo così drastico. D’altronde la stagione calda è agli sgoccioli, in quanto il 1° Settembre debutta l’autunno meteorologico.

Nei primi giorni del nuovo mese una depressione più organizzata si insedierà a ridosso delle Isole Britanniche, favorendo l’arrivo verso l’Italia di un flusso umido ed instabile sud-occidentale. Lungo questo canale di correnti oceaniche si faranno strada nuovi impulsi d’instabilità, mentre una rimonta anticiclonica inizierà a guadagnare progressivamente terreno sui mari meridionali italiani.

Nuovi forti temporali punteranno il Centro-Nord, mentre il Sud sarà più protetto dall’anticiclone con anche caldo moderato di stampo pienamente estivo. Successivamente, a cavallo tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, lo spostamento della depressione atlantica a ridosso della Penisola Iberica potrebbe intensificare la rimonta dell’anticiclone africano verso l’Italia.

NEL DETTAGLIO

Martedì 30 Agosto: ci saranno più spazi soleggiati su tutta Italia grazie all’allentamento dell’instabilità. Non mancherà qualche temporale lungo il Basso Lazio ed aree interne del Sud, ma anche sulla Calabria tirrenica. Rovesci si avranno anche su zone alpine e prealpine, con peggioramento serale al Nord-Ovest quando i fenomeni si estenderanno alla Val Padana occidentale e alla Liguria.

Mercoledì 31 Agosto: qualche rovescio isolato fin dalle prime ore del giorno su settori padani tra Piemonte e Lombardia, ma anche sulle coste del Basso Tirreno. Al pomeriggio i temporali saranno più diffusi sulle pianure del Nord e zone interne del Centro-Sud, con attenuazione dei fenomeni in serata.

Giovedì 1° Settembre: temporali al Nord ed in estensione a gran parte del Centro Italia. Più soleggiato al Sud, con passaggi di stratificazioni e qualche acquazzone isolato a ridosso dei maggiori rilievi.

Ulteriori tendenze meteo: l’instabilità coinvolgerà a più riprese il Centro-Nord sino al termine della settimana. Le regioni più meridionali saranno protette dalle propaggini dell’anticiclone africano, con caldo in aumento specie tra Calabria, Sicilia e Sardegna.