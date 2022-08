METEO SINO AL 24 AGOSTO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia sta risentendo di un intenso peggioramento meteo, esaltato dal contrasto di una massa d’aria molto calda giunta dal Nord Africa che converge lungo una fascia di territorio molto ristretta con aria ben più fresca nord-atlantica. Inevitabilmente, non mancheranno temporali molto violenti lungo questa linea di confine a coinvolgere prima il Nord e poi le regioni centrali.

Questa fase particolarmente instabile sarà caratterizzata da fenomeni localmente violenti con rischio elevato di grandine anche di grossa taglia, colpi di vento anche vorticosi. Le correnti fresche dilagheranno progressivamente su tutta Italia. I venti caldi di scirocco stanno iniziando ad essere spodestati da correnti più fresche di maestrale sui bacini occidentali.

Il grande caldo, nel corso di venerdì, batterà in ritirata anche dalle regioni più meridionali, con passaggio di qualche rovescio e temporale più attenuati rispetto a quelli che scuoteranno il Centro-Nord. Il calo termico sarà notevole e si prevedono anche fino ad oltre 10 gradi in meno nell’arco di 24 ore in alcune aree del Centro-Sud e delle Isole Maggiori.

Sul finire della settimana è attesa una fase di tempo estivo più gradevole. Da ovest tornerà a premere l’alta pressione delle Azzorre, che favorirà uno scenario più stabile e soleggiato a parte qualche acquazzone diurno su Alpi, in Appennino e al Sud. Le temperature risaliranno di qualche grado, ma non sono attesi eccessi di calore, in attesa del ritorno del caldo la prossima settimana.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 19 Agosto: al mattino rovesci e temporali insisteranno tra Nord-Est, Lombardia, parte della Sardegna e del Centro Italia. Sono previsti ancora fenomeni localmente violenti a carattere di nubifragio e con grandine associata. Un po’ di variabilità anche al Sud, con acquazzoni più probabili sull’area del basso versante tirrenico, poi anche su Lucania e Puglia. Migliora verso sera su buona parte del Centro-Nord. Le temperature caleranno vertiginosamente al Centro e su buona parte del Sud Italia.

Sabato 20 Agosto: torna il sole al Centro-Nord grazie all’anticiclone delle Azzorre, con caldo senza eccessi. Qualche rovescio interesserà le Alpi Centro-Orientali. Maggiore nuvolosità sarà presente al Sud, con qualche piovasco o acquazzone in giornata specie a ridosso della dorsale appenninica. La colonnina di mercurio calerà ulteriormente all’estremo Sud.

Domenica 21 Agosto: giornata inizialmente soleggiata, poi attività cumuliforme diurna che porterà qualche acquazzone o temporale qua e là su Alpi, Appennino e fascia del Basso Tirreno. Le temperature saranno stabili e prossime alle medie, in un contesto gradevole e ventilato.

Ulteriori tendenze meteo: si rafforza l’anticiclone nel corso della prossima settimana, con l’apporto del promontorio subtropicale che riporterebbe il caldo alla ribalta a partire dalle regioni settentrionali.