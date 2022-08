METEO SINO AL 3 SETTEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Non c’è più l’anticiclone solido sul Mediterraneo ed il meteo ne risente pienamente, con instabilità atmosferica che si manifesta su buona parte dell’Italia. Le turbolenze d’instabilità così forti derivano dallo scorrimento d’infiltrazioni d’aria fresca in quota che contrastano con l’aria caldo umida sempre presente nei bassi strati.

Di conseguenza si formano imponenti cellule temporalesche nelle ore più calde. Questa fase di tempo più incerto fa in qualche modo parte del declino dell’Estate che si è avviato da un po’ di tempo, sebbene non in modo così drastico. D’altronde la stagione calda è agli sgoccioli, in quanto il 1° Settembre debutta l’autunno meteorologico

L’ultimo scorcio d’Agosto vedrà quindi ancora molti temporali distribuiti a macchia di leopardo. Si tratterà di fenomeni convettivi non riconducibili vere e proprie perturbazioni, ma solo all’instabilità atmosferica vivace ad evoluzione diurna. Non mancheranno episodi anche di forte intensità, con nubifragi e rischio di grandinate anche dannose.

Lo scenario non cambierà più di tanto nemmeno nei primi giorni di Settembre, quando l’Italia sarà però maggiormente contesa tra nuove infiltrazioni instabili atlantiche e una rimonta anticiclonica nord-africana. Nuovi forti temporali punteranno al Centro-Nord, mentre il Sud sarà più protetto dall’anticiclone con anche un deciso aumento delle temperature.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 29 Agosto: avvio di settimana con attività temporalesca qua e là ancora vivace al Nord, comprese le aree pianeggianti, dove qualche rovescio agirà fin dal mattino sui settori centro-orientali. Temporali a macchia di leopardo si svilupperanno al pomeriggio su gran parte della Val Padana, la Liguria e zone interne del Centro-Sud Peninsulare, con sconfinamenti sul lato adriatico.

Martedì 30 Agosto: l’instabilità atmosferica si allenterà momentaneamente, con più spazi soleggiati su tutta Italia. Non mancherà qualche temporale lungo il Basso Lazio ed aree interne del Sud, con sconfinamenti sul lato tirrenico. Rovesci temporaleschi interesseranno anche le Alpi ed il Nord-Ovest, compresa la Liguria.

Mercoledì 31 Agosto: l’ultimo giorno del mese sarà ancora nel segno del mare. Qualche rovescio isolato fin dalle prime ore del giorno in Val Padana e coste del Basso Tirreno, poi al pomeriggio i temporali saranno più diffusi sulle pianure del Nord e zone interne del Centro-Sud.

Ulteriori tendenze meteo: nei primi giorni di settembre un nuovo impulso instabile colpirà il Nord e poi regioni centrali. Le regioni più meridionali saranno protette dalle propaggini dell’anticiclone africano, con temperature più elevate sulle due Isole Maggiori.