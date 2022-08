METEO SINO AL 6 SETTEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Non ci sarà da annoiarsi nella prima parte di Settembre, con meteo che promette sbalzi davvero eclatanti. L’avvio dell’Autunno meteorologico, che coincide per convenzione con l’inizio del nuovo mese, sarà quindi nel segno della turbolenze, ma il clima estivo non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Ci sarà anzi presto la riscossa dell’anticiclone africano.

Al momento l’Italia risente pienamente di infiltrazioni instabili da ovest verso est, con l’anticiclone africano schiacciato verso sud. I nuovi temporali coinvolgono a macchia di leopardo principalmente il Nord e parte del Centro Italia, risultando anche localmente di forte intensità, ma qualche precipitazione raggiungerà anche il Sud.

Nel corso dei primi giorni di Settembre una depressione più organizzata si insedierà a ridosso delle Isole Britanniche, per l’affondo di un apporto ciclonico dal Nord Atlantico. Ci attendiamo l’accentuazione della spinta del flusso instabile sud-occidentale verso l’Italia. Lungo questo canale di correnti oceaniche si inserirà un nuovo impulso temporalesco che rovinerà il weekend.

L’Italia sarà però spaccata in due nel weekend, con i temporali che colpiranno il Centro-Nord, mentre il Sud sarà più protetto dalle propaggini dell’anticiclone subtropicale. A seguire, lo spostamento della depressione atlantica a ridosso della Penisola Iberica potrebbe intensificare la rimonta dell’anticiclone africano verso l’Italia, con caldo intenso al Centro-Sud.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 1° Settembre: avvio di giornata temporali al Nord, specie tra Levante Liguria, Liguria, sud Lombardia, Emilia e parte del Triveneto, che poi tenderanno a concentrarsi maggiormente a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. L’instabilità sarà più accentuata al Centro Italia, con rischio di locali nubifragi specie su zone interne e versanti adriatici. Al Sud passaggi di stratificazioni medio-alte e qualche acquazzone dal pomeriggio in Campania e poi su aree interne e Puglia settentrionale.

Venerdì 2 Settembre: ci sarà una relativa pausa, anche se avremo cieli spesso irregolarmente nuvolosi con qualche piovasco o rovescio su aree del basso adriatico. Nuovi temporali faranno irruzione al Nord-Ovest, prima sulle Alpi Occidentali e poi anche sulla pianura piemontese.

Sabato 3 e domenica 4 Settembre: avvio weekend con piogge e temporali al Nord-Ovest e sull’Alto Tirreno, poi in estensione al resto del Nord e parte del Centro Italia. Domenica persisterà l’instabilità su buona parte del Centro-Nord, sarà soleggiato o velato al Sud.

Ulteriori tendenze meteo: l’anticiclone africano salirà in cattedra, portando un ulteriore aumento delle temperature nei primi giorni della prossima settimana al Centro-Sud. Il riscaldamento sarà più attenuato al Nord, dove saranno probabili ulteriori passaggi temporaleschi.