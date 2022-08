METEO SINO AL 16 AGOSTO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Correnti fresche dall’Europa Nord-Orientale determinano notevoli turbolenze meteo, in un contesto meno caldo dei giorni precedenti. L’alta pressione ha arretrato il proprio baricentro più ad ovest, con massimi in prossimità del Regno Unito. L’Italia resta scoperta dalla protezione del campo anticiclonico, in balia del flusso instabile che favorisce temporali nelle ore più calde.

I fenomeni si presentano anche localmente violenti, a causa dei contrasti termici esplosivi tra l’aria più fresca e quella molto calda e umida che in parte resiste nei bassi strati. Ulteriori rifornimenti d’aria fresca alimenteranno l’instabilità sin verso il weekend, quando transiterà un secondo vortice in quota di provenienza balcanica.

Ci attende un’altra sferzata di temporali che ritroveremo in rotta dalle regioni del Nord a quelle centro-meridionali. Le temperature subiranno una nuova flessione temporanea Questa fase turbolenta si esaurirà nel corso del weekend, per il ritorno da ovest dell’anticiclone subtropicale che riconquisterà gran parte d’Italia entro Ferragosto.

Ci sarà il ritorno del caldo soprattutto al Centro-Sud, mentre al Nord potrebbero sopraggiungere infiltrazioni umide atlantiche con temporali. Il caldo africano potrebbe poi intensificarsi nei giorni successivi, riportando la canicola opprimente. Qualche disturbo temporalesco continuerà a manifestarsi sul Nord Italia.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 11 Agosto: al mattino nuvolaglia qua e là, ma con locali rovesci solo su Calabria tirrenica e sul nord della Sicilia, ma localmente anche sui settori alpini. In giornata l’instabilità si concentrerà sul Lazio ed al Sud, oltre che su zone interne di Sardegna e Sicilia, con rovesci e temporali anche forti nelle ore pomeridiane. Non mancheranno episodi di grandine. Sole prevalente al Nord e su gran parte del Centro Italia.

Venerdì 12 Agosto: variabilità su tutta Italia, che non coinvolgerà più solo il Centro-Sud, specie le aree prossime ai rilievi, ma anche il Nord con particolare riferimento alle aree alpine, appenniniche, Triveneto e Liguria. Attesi rovesci e temporali intermittenti, in attenuazione dalla sera.

Sabato 13 e domenica 14 Agosto: il weekend inizierà all’insegna dell’instabilità su gran parte del Centro-Sud, con temporali pomeridiani. Domenica atteso meteo più stabile per il rinforzo dell’anticiclone.

Ulteriori tendenze meteo: la rimonta anticiclonica riporterà caldo per Ferragosto. Da valutare un possibile peggioramento per Ferragosto sul Nord Italia. A seguire l’anticiclone subtropicale potrebbe riportare una forte ondata di calore al Centro-Sud.