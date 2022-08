METEO SINO AL 21 AGOSTO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo di Ferragosto è fra luci ed ombre, tra sole ed annuvolamenti associati a qualche scroscio di pioggia al Centro-Nord e in Sardegna. Le regioni meridionali e la Sicilia sono più protette dal ritorno dell’anticiclone africano. Residue condizioni d’instabilità persisteranno sul Centro Italia e parte del Nord nella giornata del 16, con qualche ripercussione anche al Sud.

A seguire, l’Italia sarà colpita da correnti molto calde in risalita dal Nord Africa richiamate dall’affondo di una saccatura nord-atlantica tra Francia e Penisola Iberica. Il picco del caldo africano è atteso tra il 17 e il 18 agosto, quando l’anticiclone subtropicale si allungherà verso tutto il Centro-Sud trainando aria rovente di matrice sahariana.

In questo frangente l’Italia risulterà spaccata in due, con il Nord raggiunto da nuovi impulsi frontali che determineranno una fase molto instabile. Sono attesi temporali anche molto forti con rischio elevato di grandine. Alla fine di giovedì il peggioramento entrerà ancor più nel vivo e si propagherà anche a parte del Centro Italia, con l’ingresso della parte attiva del fronte.

Nel corso di venerdì la saccatura atlantica sembra in grado di sfondare più ad est, favorendo l’ingresso dell’aria più fresca ed instabile anche verso buona parte del Centro-Sud con anche alcuni temporali. L’ondata di caldo sarà scacciata via rapidamente, con ritorno ad una fase di tempo estivo più gradevole. Nel weekend è attesa una nuova rimonta dell’alta pressione.

NEL DETTAGLIO

Martedì 16 Agosto: instabile sul Centro Italia e parte del Sud, con rovesci anche temporaleschi inizialmente sui settori tirrenici, localmente forti al confine tra Lazio e Campania, poi più frequenti al pomeriggio sulle zone interne. Nubi irregolari si alterneranno a schiarite al Nord con qualche occasionale precipitazione specie sull’estremo Nord-Est e sui rilievi montuosi.

Mercoledì 17 Agosto: il tempo è atteso in peggioramento sul Nord-Ovest, per l’avanguardia di un fronte dalla Francia che convoglierà rovesci e temporali in intensificazione dalla sera quando si estenderanno a Lombardia e Trentino. I fenomeni saranno più intensi sui settori alpini. Sole e gran caldo sul resto d’Italia.

Giovedì 18 Agosto: l’ingresso della parte più attiva del fronte alimenterà temporali più intensi in estensione dal Nord-Ovest al Nord-Est, ma entro fine giornata saranno coinvolte anche Toscana, Umbria ed Alto Lazio. Sul resto d’Italia sole prevalente, a parte velature medio-alte. Caldo intenso al Sud.

Ulteriori tendenze meteo: Aria fresca e qualche temporale dilagheranno al Centro e parte del Sud. La diminuzione termica sarà di certo l’aspetto più saliente, con la colonnina di mercurio che crollerà localmente anche di oltre 10 gradi. Nel weekend torna il sole quasi ovunque con caldo senza eccessi e sporadici temporali diurni su Alpi e Appennino.