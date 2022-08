METEO SINO AL 9 AGOSTO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Sale di nuovo in cattedra il promontorio anticiclonico di matrice nord-africana, con meteo tuttavia non del tutto stabile a causa di concomitanti infiltrazioni d’aria fresca in quota. Il caldo va quindi a braccetto con i temporali che si formano nelle ore centrali diurne, più frequenti a ridosso delle Alpi e in alcuni settori della dorsale appenninica.

L’ondata di caldo si protrarrà per il resto della settimana e sarà intensa, ma non estrema come a luglio, con gli elevati tassi d’umidità che accentueranno il disagio per il caldo afoso. Ci attendiamo picchi di nuovo fino a 39-40 gradi sulle piane e valli interne delle regioni centrali tirreniche, ma anche localmente in alcune località dell’entroterra di Sicilia e Sardegna.

Il momento clou del caldo è previsto sul finire della settimana. Il caldo si farà molto intenso anche in Val Padana, con punte occasionalmente superiori ai 38 gradi soprattutto in Emilia. La presenza dei temporali diurni sulle Alpi crescerà proprio nel corso del weekend, quando l’anticiclone africano potrebbe mostrare le prime crepe a causa d’aria più fresca che spingerà da nord.

Non mancheranno sconfinamenti dei temporali sulle pianure, specie al Nord, dove entro domenica il caldo si smorzerà con deciso calo termico. L’Italia sarà parzialmente coinvolta da ulteriori spifferi instabili dal Centro Europa anche per l’inizio della nuova settimana. Il caldo subirà un lieve ridimensionamento anche al Centro-Sud, con presenza di molti temporali diurni anche violenti sulle aree interne.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 4 Agosto: il rinforzo dell’anticiclone africano determinerà un ulteriore aumento del caldo, in un contesto quasi ovunque soleggiato. Qualche temporale pomeridiano più diffuso sarà possibile su alcuni settori alpini, specie centro-orientali, rilievi appenninici del Sud e della Sicilia Orientale.

Venerdì 5 Agosto: non cambierà la situazione, con sole ad inizio giornata ovunque. Seguiranno temporali di calore su Alpi, Prealpi, Appennino meridionale ma isolatamente anche su altri settori della dorsale.

Sabato 6 e Domenica 7 Agosto: avremo maggiore sviluppo di temporali su aree alpine e prealpine, con sconfinamenti verso le aree pedemontane e pianeggianti adiacenti. Temporali più isolati in Appennino.

Ulteriori tendenze meteo: il flusso d’aria instabile s’intensificherà nei primi giorni della settimana, contrastando con l’aria caldo-umida dei bassi strati. I temporali pomeridiani si faranno più diffusi su Alpi e parte dell’Appennino, con sconfinamenti verso le pianure vicine e localmente anche le coste soprattutto tirreniche.