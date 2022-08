L’evoluzione meteo per le prossime due settimane sarà influenzata da quello che viene detto decadimento della stagione estiva, ma l’estate 2022 essendo tra le più calde a memoria d’uomo, si estenderà quasi sicuramente per un’ampia parte di settembre.

Però, le infiltrazioni di aria più fresca in quota saranno causa di vari eventi forieri di temporali. Fenomeni che comunque saranno distribuiti a macchia di leopardo nel territorio, ma irregolarmente nel periodo di previsione. Infatti, prevarrà il bel tempo, peraltro anche accompagnato da un aumento della temperatura, che però non raggiungerà i valori toccati durante la settimana scorsa. Quantomeno si spera.

C’è anche la buona notizia, la temperatura del mare ha iniziato a scendere, ma i valori rimangono comunque elevati, e l’energia disponibile produrrà i suoi effetti anche su un’ampia parte della stagione autunnale, se non anche oltre.

VORTICE CICLONICO DEI BALCANI

Il vortice ciclonico attualmente nei Balcani avrà un’influenza limitata sull’Italia, questa sarà maggiore nel settore adriatico nelle regioni meridionali, oltre che la Sicilia. Produrrà molti temporali marittimi, i fenomeni si potrebbero presentare anche con caratteristiche di forte intensità.

INSIDIE DALL’OCEANO ATLANTICO

Attualmente la Francia è in gran parte interessata da aria oceanica che sta determinando annuvolamenti e qualche pioggia. La corrente occidentale però sarà deviata verso nord est, in quanto in questa prima fase avrà maggiore influenza il vortice balcanico, a cui si insinuerà l’anticiclone con matrice nordafricana.

L’ANTICICLONE AFRICANO

L’anticiclone africano cercherà a più riprese di conquistare territori verso nord. Alcune previsioni prospettano per i primi giorni del mese di settembre una forte avvezione calda. In sintesi un’onda di calore anomala.

ONDATE DI CALORE DI SETTEMBRE

Le ondate di calore della prima decade di settembre sono notoriamente molto insidiose, e possono determinare picchi di temperatura estrema, nonostante le notti più lunghe rispetto ad agosto. Ma le masse d’aria percorrono mari e terre surriscaldate dall’estate, e si possono raggiungere temperature molto elevate. Ci sono state in passato ondate di calore estremamente rilevanti, con la temperatura che nelle regioni meridionali, la Sardegna la Sicilia ha toccato, ma anche superato la soglia di 40 °C. In genere sono però eventi meteo di breve durata.

IL RITORNO DI PIOGGE BENEFICHE

Ci sono dei cenni di peggioramento nelle regioni settentrionali, segnatamente nella fascia alpina e prealpina, ma al momento non siamo prossimi a questo cambiamento del tempo, perciò risulta piuttosto complesso farne affidamento. Di sicuro l’attesa per avere piogge costanti sta diventando sempre più una necessità, in quanto molti corsi d’acqua restano comunque asciutti.

In conclusione, la linea di tendenza per le due settimane avrà caratteristiche estive, con un’influenza consistente della temperatura elevata dei nostri mari, oltre che l’incognita di ciò che succederà se dovesse avere campo libero l’anticiclone africano.

Rammentiamo che le tendenze meteo climatiche a lungo termine come sempre necessitano di conferma.