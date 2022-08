Ci sono rilevanti novità all’orizzonte. Innanzitutto, nel dopo Ferragosto, meteorologicamente saremo in un periodo di transizione tra l’estate meteorologica ed il successivo autunno. La stagione autunnale è ad oggi distante, ma la circolazione atmosferica generale tenderà a mostrare segni di cambiamento.

INSTABILITÀ ATMOSFERICA

Sta transitando una massa d’aria instabile, o meglio, aria più fresca in quota rispetto a quella preesistente, che passando su terreni riarsi dal sole, un mare caldo come quello dei tropici, genera instabilità atmosferica che poi innesca i temporali che vediamo di giorno e di notte.

ANTICICLONE AFRICANO

L’alta pressione africana interessa la Francia e la Penisola Iberica, l’Inghilterra. Il servizio meteo inglese Met Office ha diffuso una pesante allerta meteo per ondata di calore di forte intensità. La situazione caldo e siccità sono gravissime in Francia, dove gli incendi sono a questo punto incontrollabili. La Spagna, più preparata alle ondate di calore, vive questa fase come il proseguimento del tormento di caldo estivo. Ma il calore africano rapidamente si sposterà verso l’Italia, attivando un’ondata di caldo. Ma stavolta dovrebbe esserne parzialmente esente il Nord Italia.

FORTE ONDATA DI CALDO

L’ondata di caldo porterà i termometri anche oltre i 40°C tra la Sardegna, la Sicilia ed il Sud Italia, ma anche alcune località delle aree interne del Centro. I maggiori picchi di caldo si raggiungeranno nelle zone interne. L’evento meteo probabilmente non avrà lunga durata, anche se sull’Italia continuerà a persistere un’anomalia con temperature sopra la media.

ROTTURA DI FERRAGOSTO

La settimana prossima potrebbe vedere un incremento dell’instabilità atmosferica nel Nord Italia, e dopo l’evento meteo di ondata di calore africano sull’Italia, anche un cedimento dell’anticiclone. La fase di instabilità atmosferica potrebbe rivelarsi marcata nel Nord Italia.

POSSIBILITÀ DI PIOGGIA

Piogge sono attese con distribuzione irregolare, e forse saranno, finalmente abbondanti su gran parte del Nord Italia. Ma pioverà ancora, in una prima fase al Sud Italia, la Sicilia e il Lazio per effetto dei temporali in atto questi giorni. Qualche pioggia si avrà anche in Sardegna. Piogge meno intense, anzi, più scarse, sono attese al Centro Italia, ma più copiose nei rilievi appenninici.

LA SICCITÀ IN ITALIA

Lo abbiamo scritto più volte, per fermare la siccità sarà necessario del tempo ed una serie di precipitazioni regolari. Le piogge attese, però, ridurranno parecchio la siccità al Nord Italia e la Toscana.

IN CONCLUSIONE

La notizia più rilevante è la possibile ripresa di piogge più regolari nel Nord Italia, e la probabile breve durata del picco da ondata di calore.

Insomma, continueranno le anomalie meteo climatiche anche in agosto.