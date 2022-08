STOP TEMPORALI, MA PER POCO

L’instabilità atmosferica andrà attenuandosi anche per l’effetto invasivo dell’anticiclone africano che preme da occidente. La fase di riduzione dei temporali avrà vita breve, perché soprattutto nel dopo Ferragosto si prospetta una rilevante escalation dei fenomeni dovuti all’instabilità atmosferica.

ANTICICLONE AFRICANO

L’alta pressione africana si espanderà verso l’Italia, ma i suoi effetti nel Nord Italia saranno moderati, mentre fortissimi nel resto del nostro Paese, con una robusta ondata di calore, che parrebbe essere di breve durata, anche se nel seguito, la temperatura permarrà sopra la media. Avremo una riduzione del caldo nel finire della settimana prossima, e successivamente un nuovo rilevante aumento.

FORTE ONDATA DI CALDO

Come scriviamo da giorni, una forte ondata di caldo interesserà la Penisola, la Sardegna e la Sicilia, dove parecchie località sperimenteranno di nuovo i 40°C. Nel meteo del lungo termine, dopo una riduzione della calura, si instaurerà un moderato evento anticiclonico africano, con conseguente caldo sopra la media.

ROTTURA DI FERRAGOSTO

La settimana prossima potrebbe vedere un incremento dell’instabilità atmosferica nel Nord Italia, e dopo l’evento meteo di ondata di calore africano sull’Italia, anche un cedimento dell’anticiclone. La fase di instabilità atmosferica potrebbe rivelarsi marcata nel Nord Italia.

POSSIBILITÀ DI PIOGGIA

Ogni qualvolta che si parla di temporali, annessa c’è la pioggia. Ma in buona parte del territorio saranno piogge tra il debole e il moderato, e solo localmente ci saranno possenti nubifragi.

LA SICCITÀ IN ITALIA

La siccità non sarà spazzata via dai temporali delle prossime due settimane, però un certo beneficio, laddove pioverà, ci sarà eccome, specie se le precipitazioni saranno abbondanti. Ma la siccità è ben più estesa rispetto ai territori limitati interessati dai temporali che avremo.

IN CONCLUSIONE

È senz’altro degno di nota l’evento di caldo africano che porterà, appena dopo Ferragosto, la temperatura oltre i 40°C in parecchie aree d’Italia. Se già di per sé è anomala una temperatura su ampi territori di 40°C, lo è ancor più nella seconda parte del mese di Agosto, periodo dell’anno in cui si ha un decadimento della stagione estiva.

Ma il decadimento stagionale, ora come ora, è prematuro annunciarlo, e ogni segnale di cambiamento viene modificato dai super calcolatori. Ciò potrebbe essere interpretato con un cambiamento tutto, con un tempo più dinamico, ma persisterebbe il caldo. Si ha la sensazione di un incremento delle condizioni climatiche tropicali.

Avremo anomalie meteo climatiche anche in Agosto, e le conseguenze si estenderanno ai mesi successivi.