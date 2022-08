L’evoluzione meteo per le prossime due settimane non sarà di certo quella tipica per questo periodo dell’anno. Abbiamo riassunto brevemente i fenomeni atmosferici salienti.

ANTICICLONE AFRICANO

L’alta pressione africana che già spadroneggia sull’Italia vedrà un evento meteo inusuale per il periodo, a ciò si aggiungerà richiamo di aria rovente dal Nord Africa, che determinerà una fulminea onda di calore. L’anticiclone africano tenderà ad espandersi a tratti sino all’Europa centrale, ma forse anche oltre e più a nord nelle due settimane di previsione. La poderosa bolla anticiclonica potrebbe resistere per tutto il mese di Agosto, e ostacolare il transito delle perturbazioni oceaniche. Allo stesso tempo, però, le calde acque del Mediterraneo continueranno a generare temporali sparsi. Temporali che per infiltrazioni di masse d’aria oceanica interesseranno in alcuni periodi anche il Nord Italia.

FORTE ONDATA DI CALDO

Una forte ondata di caldo sta per interessare l’Italia, presentando caratteristiche di eccezionalità in Sardegna, Sicilia, regioni centrali tirreniche e Sud Italia. Non sono da escludere picchi di 45 gradi in talune località.

TEMPORALI TROPICALI

Temporali continueranno a formarsi sopra le caldissime acque del Mar Mediterraneo, aumentando in alcune giornate di frequenza. I temporali marittimi, come abbiamo già osservato, si porteranno verso le aree costiere ed anche quelle più interne, causando fenomeni di forte intensità, con nubifragi, raffiche di vento violentissime, cadute di grandine anche di grosse dimensioni.

Nuovi temporali, entro fine mese, si svilupperanno anche nel Nord Italia. Ovunque, i fenomeni avranno tipologia tropicale, con caratteristiche di forte intensità, tempeste elettriche.

GRANDINE

Il rischio di cadute di grandine durante i temporali sta raggiungendo un nuovo picco. Grandine potrebbe accompagnare taluni temporali, e questo anche nelle regioni della Penisola, Sardegna e Sicilia.

ROTTURA DI FERRAGOSTO

Niente rottura dell’Estate per ora per almeno due settimane. Avremo un clima estivo, con anomalie climatiche per tutto il periodo rimanente di Agosto.

POSSIBILITÀ DI PIOGGIA

Le maggiori precipitazioni si avranno probabilmente al Nord Italia e nei temporali che interesseranno a macchia di leopardo le altre regioni. Ci sarà il rischio di nubifragi con temporanei allagamenti su scala locale.

LA SICCITÀ IN ITALIA

La siccità proseguirà anche laddove ci saranno intensi temporali con ingenti accumuli di pioggia. Le precipitazioni potranno lenire il disagio idrico, ma non risolverlo.

IN CONCLUSIONE

La previsione non dà spazio all’ottimismo. Avremo la prepotente presenza dell’anticiclone africano in un contesto climatico che ha analogie con quello tropicale.