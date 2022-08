Durante la tarda serata dal giorno di Ferragosto e le prime ore della notte, violenti temporali a carattere di nubifragio si sono abbattuti in varie aree della Toscana. Colpita anche Firenze, dove il capoluogo è stato investito da un nubifragio piuttosto intenso, che ha causato allagamenti in città.

Numerosi allagamenti si sono avuti in varie aree della Toscana, dove in talune zone sono caduti fino a 100 mm di pioggia in un’ora. Ancora una volta assistiamo a eventi meteo estremi, sia in Toscana che in altre regioni italiane.

Ma torniamo agli eventi meteo piuttosto gravi che hanno interessato la città di Firenze, dove numerosi alberi sono caduti, si sono verificate allagamenti, disagi alla circolazione stradale. Segnalati anche diversi blackout in vari punti della città.

Molti disagi in provincia, con notevole quantità di fulmini. Il Palio di Siena stato annullato e si terrà nella giornata di domani.

Inoltre, alcuni fiumi dapprima quasi asciutti sono andati piena. Il torrente Ema in soli 45 minuti da asciutto è andato a un livello di emergenza”.