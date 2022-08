Sono numerosissime le stazioni meteo della Sicilia che hanno raggiunto e superato la soglia di 40 °C nella giornata di oggi. Lo scettro di località più calda risulta quello di Palermo Punta Raisi con 44 °C, ma sono tante anche le altre con 43 °C.

Avevamo detto alcuni giorni fa che lo scirocco sulla Sicilia avrebbe prodotto le temperature maggiori di tutta l’estate. Ciò sia per l’arrivo di aria molto calda dal Sahara, che per l’anticiclone africano, ma soprattutto perché la stagione estiva e particolarmente avanzata, e questo determina a parità di temperature in quota simili durante gli altri mesi dell’estate, valori maggiori al suolo nel fine agosto.

La temperatura nella giornata di domani diminuirà sensibilmente, ma aumenterà nel settore orientale meridionale, dove giungeranno le correnti proveniente dall’entroterra. E proprio da queste parti si prospettano una notte rovente, con temperature che potrebbero essere anche superiori rispetto a quelle massime registrate quest’oggi.