Un’allerta meteo è stata emessa dalla Protezione Civile.

SINTESI

Tipologia di fenomeni. Precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio e temporale; probabili temporali intensi e organizzati e quantitativi di pioggia localmente anche abbondanti.

Durata evento. Dal tardo pomeriggio/sera di mercoledì 17 al primo pomeriggio di venerdì 19. Possibile fase più significativa per diffusione ed entità dei fenomeni tra il tardo pomeriggio di giovedì 18 e il primo mattino di venerdì.

Zone più interessate. Tutta la regione per temporali localmente intensi; probabilmente Prealpi, zone pedemontane e pianura centro occidentali per i quantitativi di pioggia più abbondanti.

DESCRIZIONE

Situazione meteo. Un’ampia e profonda saccatura si estende dalle Isole Britanniche al Mediterraneo occidentale e alimenta in quota un flusso meridionale di aria umida e instabile. Nel contempo sulla regione sono presenti temperature abbastanza elevate ed aria umida nei bassi livelli. La perturbazione si sposterà verso l’Italia transitando tra la serata di giovedì e il mattino di venerdì, accompagnato dall’ingresso di aria fredda in quota che alimenterà ulteriormente l’instabilità.

FENOMENI PREVISTI

Nel tardo pomeriggio/sera di mercoledì tendenza ad aumento dell’instabilità a partire dalle zone più occidentali, con possibilità di qualche rovescio e temporale da locale a sparso, in successiva estensione nel corso della notte; non sono esclusi temporali anche intensi.

Tra giovedì e venerdì pomeriggio tempo instabile, a tratti perturbato, con frequenti fasi di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, intervallate da qualche pausa. E’ possibile che la fase più significativa per diffusione dei fenomeni e quantitativi di precipitazione sia tra il tardo pomeriggio/sera di giovedì e il primo mattino di venerdì.

I temporali saranno anche organizzati e saranno probabili fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate anche significative), con quantitativi di pioggia localmente anche abbondanti specie tra Prealpi e pianura centro occidentale.

Nella seconda parte di venerdì sarà ancora presente della instabilità residua, con ulteriori rovesci e temporali, ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni.

QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE previsti

Quantitativi previsti in 24 ore nella fase più intensa tra giovedì e venerdì. Dato il carattere prevalentemente temporalesco dei fenomeni i quantitativi di precipitazione saranno assai variabili e distribuiti in modo irregolare. Localmente saranno possibili quantitativi consistenti (indicativamente 30-60 mm), e in alcune zone (specie sulle Prealpi, zone pedemontane e pianura centro occidentali) saranno possibili quantitativi di pioggia localmente anche abbondanti (60-100 mm o anche un po’ superiori in corrispondenza dei temporali più forti e frequenti).

Credit https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/cfd