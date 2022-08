Mentre in Sicilia infuriava lo scirocco che innalzava i termometri a dismisura, nelle regioni settentrionali le condizioni meteo era spesso nuvolose si manifestava piogge. Mentre a Palermo Punta Raisi la temperatura superava i 44 °C, a Milano e Torino c’erano circa 20 °C.

Ma ieri è stata una giornata di eventi meteo estremi, vi abbiamo informato dei temporali devastanti che si sono verificati in Liguria in Toscana, con danni e purtroppo che vittime. Ma i temporali nella notte si sono abbattuti anche nelle zone interne della Toscana e poi in Emilia-Romagna, e anche qui con danni ingenti.

Non per ultimo, l’evento meteo straordinario che si è abbattuto in Corsica, e che più che altri dimostra quanto possono essere violenti i temporali nel Mediterraneo durante il passaggio tra estate e autunno. Rammentiamo che il vento ha superato i 220 km/h, si sono avute diverse vittime e molti feriti. I danni sono stati ingentissimi.

Il caldo nella giornata di ieri si è manifestato anche di notte, pensate che in Sardegna in alcune località la temperatura è impennata fino a 37 °C. Poi di giorno il vento ha cambiato direzione riducendo la calura, ma aumentando il tasso di umidità.

Italia: temperature massime del 18 agosto 2022

Palermo Punta Raisi 44.3

Termoli 39.6

Trapani 39

Bari Palese 38.7

Catania Sigonella 38

Grazzanise 38

Lamezia Terme 38

Caserta 37.5

Guidonia 36.8

Lecce 36.6

Latina 36.4

Napoli 36.4

Ustica 36.2

Decimomannu 36

Cagliari 35.8

Roma Ciampino 35.6

Gela 35.4

Frosinone 35.2

Messina 35.2

Catania Fontanarossa 35.1

Roma Fiumicino 35.1

Capo Bonifati 35

Olbia 34.9

Bari 34.4

Lampedusa 34.3

Alghero 34.2

Prizzi 34.2

Capo Palinuro 34

Chieti San Giovanni Teatino 34

Foggia Amendola 34

Pratica Di Mare 34

Vigna Di Valle 33.8

Capri 33.6

Siracusa 33.6

Viterbo 33.5

Campobasso 33

Capo Carbonara 33

Enna 33

Serralta Di San Vito 33

Ronchi Dei Legionari 32.6

Gioia Del Colle 32.4

Pescara 32.4

Marina Di Ginosa 32.2

Capo Bellavista 32

Cozzo Spadaro 32

Reggio Calabria 31.8

Santa Maria Di Leuca 31.6

Matera 31.5

Ponza 31.4

Monte Sant’Angelo 31.3

Brindisi 31.1

Civitavecchia 31.1

Capo Caccia 31

Capo Frasca 31

Grosseto 31

Perdasdefogu 31

Vieste 30.7

Ancona Falconara 30.6

Firenze Peretola 30.2

Trevico 29.6

Firenze 29

Pordenone Aviano 29

Arezzo 28.7

Ravenna Punta Marina 28.6

Udine Rivolto 28.4

Venezia 28.3

Rimini 28.2

Frontone 28

Isola d’Elba Monte Calamita 28

Pisa 28

Cervia 27.5

Monte Scuro 27.5

Genova 27.4

Bologna 27.2

Capo Mele 27.2

Tarvisio 27.2

Ferrara 27

Treviso Istrana 27

Tempio Pausania 26.8

Treviso 26.6

Verona Villafranca 24.5

Monte Argentario 24.1

Brescia Ghedi 24

Milano Linate 23.9

Milano Malpensa 23.9

Novara Cameri 23.8

Bolzano 23.4

Torino Caselle 23.4

Mondovì 22.8

Piacenza 22.8

Bergamo 22.4

Passo Dei Giovi 21.6

Torino Bric Croce 21

Monte Terminillo 19.1

Monte Settepani 18

Passo Rolle 15.6

San Valentino Alla Muta 15.6

Monte Cimone 15.5

Monte Paganella 10.8

Pian Rosa 3