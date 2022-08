Le condizioni meteo sono tornate ad essere in prevalenza soleggiate, ed ecco che subito la temperatura è impennata verso l’alto. In varie località all’aumento della temperatura hanno contribuito fattori locali, ma in generale si fanno sentire gli effetti del cambiamento climatico e dell’ondata di calore marino.

L’aumento della temperatura è stato rilevante al Nord Italia, dove i valori sono ben oltre la media, con caldo importante specialmente nei centri delle città. Insomma, questo è un refrigerio rovente per molte parti d’Italia, in quanto le temperature prossime alla norma su ampie aree hanno avuto una breve durata e subito si è andati a toccare valori oltre la media di questo periodo dell’anno.

In molte località, soprattutto al Nord Italia, tra la prima decade di agosto e la terza, la temperatura massima è inferiore di 2°C circa.

Italia: temperature massime del 20 agosto 2022

