Météo-France ha posto la Corsica in vigilanza arancione per tempeste e alluvioni da oggi alle 21:00 fino a venerdì alle 9:00.

I morti al momento sono almeno 5.

Il servizio meteorologico parla di “un intenso episodio di pioggia torrenziale che necessita di un monitoraggio particolare per la sua intensità e durata . Se le raffiche di vento previste dovessero essere meno violente rispetto a questa mattina di giovedì, le precipitazioni dovrebbero comunque essere più intense e durare più a lungo.

L’accumulo di pioggia previsto fino a venerdì mattina è compreso tra 40 e 70 mm nel settore ovest, e da 80 a 100 mm nel caso di più passaggi di aree temporalesche. Il settore orientale sarà meno interessato da questo nuovo episodio.

I temporali dovrebbero poi dirigersi verso l’Italia nella mattinata di domani.

Intervistato da BFMTV il presidente del consiglio esecutivo della Corsica Gilles Simeoni ha indicato che è previsto un nuovo episodio tempestoso di cui non conosciamo l’intensità per la notte da giovedì a venerdì, e ci si prepara al peggio. E’ in atto una programma che prevede di evacuare un certo numero di campeggi, mettere in allerta le squadre di soccorso sulle strade, mettere in sicurezza le sponde del i fiumi. Di ciò se ne sta parlando con il ministro dell’Interno francese.

Il sindaco di Calvi, Ange Santini ha annunciato che tra 4.000 e 5.000 persone sarebbero state evacuate dai campeggi e dai centri di villeggiatura situati nel paese. Le autorità stanno contattando le strutture (scuole, collegi, palazzetti comunali, palazzetto dello sport) presenti nel paese in grado di ospitarle.

Ingenti danni si sono verificati nei campeggi della città in seguito ai temporali che hanno colpito la Corsica questo stamattina. Ed è massima allerta per il nuovo episodio tempestoso previsto durante la notte tra giovedì a venerdì su tutta la Corsica.